Waldheim

In Waldheim haben Autodiebe in der Nacht auf Dienstag eine sündhaft teure Luxuskarosse gestohlen. Die Dieb hatten es Am Breitenberghang auf einen Audi Q7 abgesehen. Der Wert des in diesem Jahr erstmals zugelassenen SUVs soll sich auf mehr als 100.000 Euro belaufen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, werden die weiteren Ermittlungen von der Soko „Kfz" des Landeskriminalamtes Sachsen übernommen.

Von ap/DAZ