Döbeln

Sonnenschein, Markttag, Läden geöffnet, ein plätschernder Schlegelbrunnen – und dann noch stimmungsvolle Unterhaltung mit professioneller Livemusik. Vor zwei Wochen wäre diese Szenerie vom Mittwochvormittag auf dem Döbelner Obermarkt noch undenkbar gewesen. Nun ist sie Realität und die Passanten bleiben stehen oder nehmen auf den Bänken Platz, um der Sängerin Susanne Engelhardt und Generalmusikdirektor Jörg Pitschmann am Klavier zu lauschen. Die Künstler des Mittelsächsischen Theaters singen und spielen vor allem Operettenmelodien, von Liebe, vom Sommer. Publikumsliebling Engelhardt hat noch eine Botschaft: „Ist es nicht schön, dass der Künstlerzug wieder fahren darf!“

Konzert auf Niedermarkt

Am Sonntag um 18 Uhr hält dieser Zug erneut in Döbeln, und zwar auf dem Niedermarkt. „Die ganze Welt ist himmelblau“ ist das Konzert der Mittelsächsische Philharmonie überschrieben. Der Eintritt ist frei. Es besteht keine Testpflicht. 100 Stühle werden – mit entsprechendem Mindestabstand – bereit stehen. Am Einlass müssen sich die Besucher aber wegen eventueller Kontaktnachverfolgung registrieren lassen. Das musikalische Angebot wird vom Chanson über Musical und Operette bis hin zur „Zarzuela“, der spanischen Schwester der Operette, reichen.

Die ganze Welt ist himmelblau

Die Behauptung „Die ganze Welt ist himmelblau“, am Sonntagabend gemeinsam aufgestellt von Susanne Engelhardt und Alexander Donesch, gilt hoffentlich auch für den Döbelner Himmel. Die insgesamt sechs Gesangssolisten werden jedenfalls das ihre dazu beitragen. So wird Susanne Engelhardt „Rote Rosen regnen“ lassen, während Elias Han verrät „Dunkelrote Rosen bring‘ ich, schöne Frau“. Dimitra Kalaitzi-Tilikidou denkt an einen spanischen Liebhaber und liebt als Offenbachs „Großherzogin von Gerolstein“ ihre Soldaten; Lindsay Funchal ist unter anderem mit Ausschnitten aus dem „Vogelhändler“ und der „Lustigen Witwe“ zu erleben. Frank Unger bringt ein Ständchen mit Leoncavallo und schwärmt für „Zwei Märchenaugen“ in Kálmáns „Zirkusprinzessin“.

Von Olaf Büchel