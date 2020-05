TAG investiert Millionen in Döbelns Wohnungsmarkt

Döbeln

Wie ein Aufzug aus schwer vermietbaren Wohnungen eine begehrte Wohnanlage machen kann, das möchte die TAG Wohnungsgesellschaft Sachsen jetzt in Döbeln-Nord mustergültig beweisen.

2,2 Millionen Euro investiert

2,2 Millionen Euro nimmt Döbelns größter Wohnungsvermieter in die Hand, um die beiden Punkthäuser Am Holländer 15 und 16 in Döbeln-Nord zu sanieren. Zwei weitere solcher Punkthäuser besitzt die TAG auch noch an der Vyskover Straße und am Bernhard-Kretzschmar-Weg im selben Wohngebiet. Das Problem dieser Blöcke: Sie haben sechs Etagen, auf jeder je vier Einraumwohnungen und eine nicht gerade optimal geschnittene Dreiraumwohnung. Für die kleinen Wohnungen gibt es durchaus bei älteren Menschen Interesse, allerdings nur für die ersten beiden Etagen. Da es in Döbeln nicht genug Azubis und Studenten gibt, die auch solche kleinen Wohnungen beziehen würden, sind die oberen Geschosse schwer zu vermieten.

Aufzüge sind Kern des Projektes

Das soll sich Am Holländer 15/16 ändern. Kern des Projektes ist nämlich jeweils an den Giebelseiten des Wohnblockes der Anbau eines Aufzuges. Zudem werden aus den 48 Einraumwohnungen und den zwölf Dreiraumwohnungen des Gebäudes nach der Sanierung nur noch 48 Wohnungen insgesamt, dafür in unterschiedlichen Größen und Zuschnitten. „Wir haben jetzt in dem Gebäude 27 Einraumwohnungen um die 30 Quadratmeter, dazu neun Zweiraumwohnungen mit 58 Quadratmetern sowie neun Dreiraumwohnungen mit 87 Quadratmetern und drei Fünfraumwohnungen mit je 115 Quadratmetern. Im Zuge des Umbaus erhalten zudem alle Wohnungen Balkone, die ganz großen sogar zwei“, beschreibt Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement der TAG in Döbeln.

Probeliegen in der neuen Wanne: TAG-Projektleiter Michael Köckritz, B&O-Bauleiter Stefan Schüler und TAG-Chef Dirk Förster-Wehle. Quelle: Sven Bartsch

Baustart war im Herbst

Seit Oktober/November wird gebaut. Die neuen Balkonöffnungen wurden als erstes in alle Wohnungen geschnitten. Herausforderung dabei ist, dass 23 der ehemals 60 Wohnungen bewohnt sind.

Die Wintermonate und die Corona-Zeit im März und April wurden genutzt, um die leeren Wohnungen zu sanieren und teilweise mit neuen Zuschnitten zu versehen.

Öffnungen und Fundamente für die Aufzüge

Vor drei Wochen wurden an beiden Giebelseiten auf jeder Etage die Betonelemente für den Aufzug ausgesägt und neue Wandelemente eingesetzt. Auch die Aufzugsfundamente stehen bereits. Durch die Bauart des Gebäudes kommt der Aufzug auf jeder Etage auf halber Treppe im Treppenhaus an. Das heißt acht Stufen sind nicht vermeidbar. Projektleiter Michael Köckritz sieht darin kein Problem: „Die Wohnungen sind durch die Aufzüge für alle Generationen bequem erreichbar. Wohnungen für Rollstuhlfahrer oder altersgerechte Wohnungen haben wir an anderer Stelle im Wohngebiet im Angebot.“

Gebaut wird aktuell mit dem Generalunternehmen B&O sowie einheimischen Handwerksfirmen und dem TAG eigenen Handwerkerservice. In der ersten Augustwoche soll die Endabnahme sein. Die Nachfrage nach den neuen Wohnungen mit Aussicht auf die ganze Stadt und mit Aufzug ist schon recht groß. Die Fünfraumwohnungen sowie einige weitere kleinere sind bereits reserviert. Am 1. Juni wird bereits die erste fertige Wohnung an die neuen Mieter übergeben.

Vor einem tollen Ausblick zeigt Dirk Förster-Wehle, wie es bald aussehen soll. Quelle: Sven Bartsch

Gute Mischung in Döbeln-Nord geplant

„Ich denke, dass unser Konzept aufgeht und wir durch das nunmehr breitere Wohnungsangebot in unterschiedlichen Preislagen auch das gesamte Wohngebiet Döbeln-Nord weiter aufwerten und eine gut gemischte Sozialstruktur erreichen können“, sagt Dirk Förster-Wehle überzeugt. Döbeln-Nord habe eine gute Zukunft. Das zeige auch die aktuelle Wohnungsnachfrage.

Von Thomas Sparrer