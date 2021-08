THW Döbeln im Impfeinsatz

Döbeln

Das ganze Wochenende war das THW Döbeln in Sachen Impfen unterwegs. Mit dem Lkw des Döbelner Ortsverbandes wurde eine Mobile Impfpraxis für Impftermine in Radebeul abgeholt und in den Stadtpark in Hainichen gebracht. Dort hatte am Sonntag die CDU Mittelsachsen mit ihrer Bundestagskandidatin Veronika Bellmann zum Sommer- und Familienfest eingeladen. Am Rande wurde den Bürgern auch ein Impfangebot unterbreitet. Am Sonntag holten die Döbelner THW-Kameraden die mobile Arztpraxis an ihren Döbelner Standort in der Friedrichstraße, von wo aus der Anhänger am Montag nach Markleeberg zum mobilen Impftermin an einem Einkaufsmarkt transportiert wurde.

Logistische Unterstützung für das DRK

„Wir sind hier als logistische Unterstützung angefordert worden, weil die meisten Fahrzeuge des DRK einen solchen schweren Anhänger nicht ziehen können“, sagt Christian Winkler Ortsbeauftragter des THW in Döbeln.

Auch für einen erneuten Einsatz im Flutgebet im Westen Deutschlands stünden Christian Winkler und seine Kameraden bereit. Im Moment sind aber zahlreiche andere Ortsverbände auch aus dem Landesverband Sachsen-Thüringen mit ihren Ehrenamtlichen vor Ort und helfen beim Räumen und beim Wiederaufbau mit schwerer Technik.

Die Döbelner sowie Helfer des Technisches Hilfswerkes Freiberg hatten im Juli im Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler tatkräftig angepackt und mit ihrer Technik den dortigen Flutopfern geholfen, Schlamm und Flutmüll zu beseitigen sowie die Infrastruktur behelfsmäßig wieder herzustellen. Dann wurden sie von anderen Ortsverbänden abgelöst.

Von Thomas Sparrer