TÜV-Trickserei beschäftigt Gericht schon wieder

Döbeln/Leisnig

Der falsche TÜV wird mal wieder teuer. Diesmal trifft es einen Leisniger, der sich die bestandene Hauptuntersuchung bescheinigen ließ, ohne dass der Prüfer das Auto begutachtete. So wie das eine Vielzahl anderer Autofahrer auch taten, die zur Kundschaft der mittelsächsischen Schwarz-TÜV-Mafia gehörten.

Es waren allerdings Prüfingenieure der GTÜ, die gegen Cash Autos die Hauptuntersuchung ( HU) bestehen ließen, ohne die Fahrzeuge tatsächlich zu untersuchen. Aber „ TÜV“ ist leider zum Synonym für die HU geworden.

„Wäre ich zwei Monate ohne TÜV gefahren, hätte ich weniger Ärger gehabt“, sagte der 40-Jährige zum Schluss des Prozesses. In diesem legte ihm die Staatsanwaltschaft Anstiftung zur Bestechung und Anstiftung zur Anstiftung zur Falschbeurkundung im Amt zur Last. Er soll einem Versicherungsmakler aus Mittweida beauftragt haben, ihm den Kontakt zu einem „korrupten GTÜ-Prüfingenieur“ herzustellen, der die HU für einen VW Golf bestätigt, heißt es im Anklagesatz zum Tatvorwurf Anstiftung zur Bestechung. 180 Euro sollte das kosten. Zudem habe er den Versicherungsmann dazu angestiftet, den GTÜ-Prüfer anzustiften, etwas falsch zu beurkunden. Daher die etwas sperrige Bezeichnung „ Anstiftung zur Anstiftung.“ Die HU bescheinigte letztlich ein Angestellter des „korrupten“ GTÜ-Prüfers.

Der Angeklagte gab an, er habe Ärger mit einer Prüforganisation in Döbeln gehabt, bei der er sein anderes Auto zur HU vorgeführt hatte. „Also habe ich den Herrn H. gefragt, ob er nicht etwas weiß, wie man unkompliziert TÜV bekommt.“ Versicherungsmakler H. wiederum gilt dem Landeskriminalamt ( LKA) als Vermittler, der den GTÜ-Prüfern die Kundschaft zutrieb. In einer Vielzahl von Verfahren in diesem Komplex taucht seine Name auf. Aber das wusste der Angeklagte in diesem Verfahren natürlich nicht. „Er hat das Auto bei mir abgeholt. Ich dachte, das ist alles in Ordnung so.“, sagte er. Die Telefonate, die er mit dem H. führte, hörte das LKA mit, hatte dafür die richterliche Erlaubnis.

Aber weder Amtsanwalt Schmidt von der Staatsanwaltschaft noch Richterin Nancy Weiß glaubten dem nicht vorbestraften Leisniger, der für sein Geld arbeiten geht. „Das Fahrzeug hat den TÜV auf dem Papier ohne Prüfung bekommen“, sagte sie, als sie den Mann so schuldig sprach, wie er angeklagt war und dafür 90 Tagessätze zu 25 Euro Geldstrafe verhängte – das niedrigste, was bei dieser Straftat geht, deren Strafrahmen bei drei Monaten Haft beginnt. Was 90 Tagessätzen entspricht. Die Richterin stütze ihr Urteil auf die Aussagen des Zeugen. Der Kriminalhauptkommissar des LKA hatte die Ermittlungen gegen die Schwarz-TÜV-Mafia geleitet. 90 Tagessätze stehen zwar im Bundeszentralregister. Aber nicht im polizeilichen Führungszeugnis. Personen, gegen die Gerichte eine Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen verhangen haben, gelten als nicht vorbestraft.

Den TÜV für seinen Golf bekam der Leisniger später übrigens ganz problemlos auf legalem Wege. Er gehört zu den knapp 1600 Fahrzeughaltern, die das Landratsamt aufgefordert hat, ihre Autos erneut zur Hauptuntersuchung vorzuführen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel