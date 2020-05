TÜV-Trickserei soll Waldheimer teuer kommen

Waldheim

Manche Autos kriegen TÜV aber der Prüfer hat das Auto nicht gesehen. Legal ist das nicht. Das musste jetzt ein Waldheimer im Amtsgericht Döbeln erfahren. Dem Rentner lag zur Last, er habe sich die bestandene Hauptuntersuchung ( HU) bescheinigen lassen, ohne dass der Prüfingenieur das betagte Wohnmobil überhaupt gesehen hat.

„Da das alles frei erfunden ist, sage ich nichts“, sprach der Angeklagte, um dann gefühlt eine Stunde in unterschiedlichen Versionen zu erklären, dass er niemanden beauftragt habe, die Hauptuntersuchung für das Wohnmobil zu machen. Anderseits habe es sich um einen Lkw, gehandelt, den er durch das Aufsatteln eines Wohnwagens zum Wohnmobil umbauen wollte. Er räumte aber ein, einen Zulassungsdienst beauftragt zu haben, Kurzzeit-Kennzeichen für ein Fahrzeug zu besorgen.

„Ich sitze immer ewig auf der Zulassungsstelle, Autohändler und Zulassungsdienste sind eher dran“, sagte er. Das Landeskriminalamt hörte mit, was der Angeklagte so mit dem Mann vom Zulassungsdienst besprach. Denn die Ermittler durften das mit Erlaubnis des Amtsgerichtes Chemnitz. Es ging um die Schwarz-TÜV-Mafia, zu der mutmaßlich ein Mitarbeiter des Landratsamtes Mittelsachsen, der besagte Prüfingenieur, der Zulassungsdienst, und weitere Mitglieder, wie Vermittler, gehörten.

Der 73-Jährige aus Waldheim war da eher ein kleiner Fisch. Er ist einer von insgesamt 15 909 Fällen von falschen Hauptuntersuchungen, wie ein Kriminalhauptkommissar des LKA als Zeuge berichtete. Er hörte die Telefonate mit, die der Mann vom Zulassungsdienst führte und kam so auch dem Waldheimer auf die Spur. „Er hatte das Wohnmobil in Frankreich gekauft, war aber an der Überführung nach Waldheim gescheitert. Darum hat er sich an den H. (Mann vom Zulassungsdienst, d. Red.) gewandt, ob er den TÜV schwarz erledigen kann“, fasste der LKA-Mann zusammen, was er da so am Telefon hörte. Die HU-Plakette plus Prüfbericht gab es dann beim ehemaligen Prüfer, der bereits wegen Bestechlichkeit (nicht rechtskräftig) verurteilt wurde. Mit der falschen HU gab es dann die Zulassung. Das Wohnmobil gelangte nach Waldheim. Der Mann vom Zulassungsdienst führte zudem Buch über seine Einnahmen.

Richterin Nancy Weiß reichten die Beweise, die das LKA erhoben hatte, den Waldheimer wegen der TÜV-Trickserei zu 90 Tagessätzen á 15 Euro Geldstrafe zu verurteilen, unter anderem wegen Anstiftung zur Bestechung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Rentner ist nicht einzige Waldheimer, der wegen der TÜV-Trickserei vor Gericht stand. Am 14 Februar verurteilte Strafrichterin Ines Opitz einen Ehrenberger, der zuvor in Waldheim lebte, wegen Bestechung und Anstiftung zur Falschbeurkundung im Amt zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätze zu 15 Euro. Auch hier ging es um ein betagtes Auto, das die Hauptuntersuchung bestehen sollte, ohne das der Prüfer es jemals untersucht hat.

