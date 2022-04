Ostrau/Stauchitz

Im Mittelpunkt steht er noch immer gern. Daran hat sich nichts geändert. Im Mittelpunkt stand Marko Ullrich aber auch schon gern vor seinem Sieg bei der Sat.1-Kochshow „The Taste“. Das ist mittlerweile über zwei Jahre her. So richtig los lässt ihn das bis heute nicht. Doch was wurde aus dem Kochshow-Gewinner, der sich gleich von Anfang an zum Favoriten mauserte? Bestehen die Brücken zu den damaligen Kandidaten noch? Telefoniert er auch heute noch mit seinem damaligen Coach, Sternekoch Alexander Herrmann?

Aufregung hat sich gelegt

Es ist ruhiger geworden um Marko Ullrich. Die Aufregung um seinen Sieg hat sich gelegt. Geschuldet ist das auch der Corona-Krise. Die meinte es nicht gut mit den Gastronomen dieser Welt. Und auch Marko Ullrich musste seinen „Kochtempel“ in Stauchitz über Monate hinweg geschlossen halten. „Das war eine herausfordernde Zeit für uns“, sagt der 38-Jährige. Er und seine Leute versuchten, die Zeit so gut es geht, zu nutzen. Statt das Essen hübsch angerichtet auf den Tellern zu servieren, packten sie es in Boxen und brachten es den Leuten an die Haustür. Für Marko Ullrich keine leichte Zeit. „Das ist nicht meins. Das widerspricht völlig meiner Philosophie und Leidenschaft“, sagt er. Doch ihm blieb, wie so vielen anderen, nichts anderes übrig.

Die Corona-Krise forderte dem leidenschaftlichen Koch viel ab: Das Essen in Boxen verpackt zu den Leuten bringen? „Das war nicht meins“, sagt er. Quelle: Sven Bartsch

So wenig lebendig die Zeit für ihn beruflich war, so aufregend war sie in seinem Privatleben. Vor eineinhalb Jahren kam sein zweiter Sohn auf die Welt. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause zog es den 38-Jährigen wieder ein Stück zurück in die Heimat. Aufgewachsen in Binnewitz, hat er sich vor wenigen Monaten einen Bauernhof in der Gemeinde Ostrau gekauft. Zurück zu den Wurzeln, sozusagen. Dafür war die Corona-Krise eine gute Zeit – zumindest zeitlich gesehen. „Wir haben viel gemacht, viel geschafft. Das Dach ist neu, die Heizung“, erzählt er von seinem neuen Zuhause. Und auch für seinen kleinen Sohn hatte Marko Ullrich plötzlich unerwartet viel Zeit. „Dafür bin ich sehr dankbar.“

Und weil er einmal in der Übung war in Sachen Fläschchen geben, zog jetzt auch ein kleines Lämmchen ein. Rudi wurde von seiner Mutter verstoßen. Bei Marko Ullrich und seiner Familie fand der kleine Kerl jetzt ein neues Zuhause. Und das passt irgendwie zu dem 38-Jährigen. Flugenten, Laufenten, Höckergänse, Heidschnucken, Bienen – schon lange schart er die unterschiedlichsten Tiere um sich herum. Sein Fokus liegt auf der Natur, dem bewussten Dasein. Dem will er in Zukunft noch ein bisschen mehr Raum geben. Öfters mal innehalten, ab und an mal ganz genau beobachten, was eigentlich um einen herum geschieht.

Die siebte Staffel der Sat.1-Kochshow „The Taste“ entschied Marko Ullrich für sich. Gemeinsam mit seinem damaligen Coach, Sternekoch Alexander Herrmann, löffelte er sich zum Sieg. Quelle: SAT.1

Von der großen Aufregung nach seinem Sieg im Dezember 2019 ist nicht mehr viel übrig. Klar, er wird immer mal noch darauf angesprochen. Aber die Euphorie, das Hochgefühl, das ihn die Monate danach getragen hat, ist Geschichte. Marko Ullrich hat sich in den vergangenen Monaten einmal mehr geerdet. Und das ist auch gut so. „Ich bin mehr als nur der Sieger von ’The Taste’“, sagt er. „Und ich war auch vorher schon mehr als das.“ Zu einigen wenigen Kandidaten besteht der Kontakt noch. „Madeline, Michi und Patrick wollen dieses Jahr mal vorbeikommen. Dann wollen wir zusammen ein paar Events machen“, verrät er. Auch die Verbindung zu seinem damaligen Coach, Sternekoch Alexander Herrmann, gibt es noch. Weniger als am Anfang zwar, aber man hält sich auf dem Laufenden, hört ab und zu mal voneinander.

Qualität nach oben schrauben

Nach all der Aufregung steht die Person Marko Ullrich jetzt wieder im Vordergrund. Er, der leidenschaftliche Koch, der in der Küche seines „Kochtempels“ neues ausprobiert und immer weiter wachsen möchte. Denn das ist geblieben: Stillstand, auf dem Erreichten ausruhen – das kommt für den 38-Jährigen nicht in Frage. „Das Leben reißt mich immer aus der Komfortzone“, sagt er und man sieht ihm an, wie sehr er das genießen kann. Was anderen Angst macht, treibt ihn zu Höchstleistungen an. Er will wieder Neues ausprobieren, wieder mehr machen. Die Qualität ein Stück weiter nach oben schrauben.

Stillstand kommt für ihn nicht in Frage. Marko Ullrich will sich stetig weiterentwickeln, schmiedet immer wieder neue Pläne und glaubt an sich. Quelle: Sven Bartsch

Also macht er sich Gedanken, grübelt, schmiedet Pläne und schreibt sie auf. „Ich würde gern ein zweites Restaurant eröffnen“, sagt er. Dafür schaut er sich in der Region schon um. Döbeln könnte er sich gut vorstellen. Es muss kein großer Laden sein, lieber etwas bodenständiges, was gemütliches. Er will die Fühler ausstrecken, in die Spur gehen und das Richtige für sich finden. Und wenn er noch weiter träumen darf, dann sieht er sich in seiner eigenen Kochschule stehen. An diesem Traum hält er fest. „Ich vertraue ins Leben. Meine Lebensaufgabe ist Glück“, sagt er und man glaubt es ihm sofort. Diese Einstellung, diese Selbstsicherheit war es schon, die ihm bei „The Taste“ von Woche zu Woche die Sympathien der Zuschauer einbrachte. Er hat sie nicht verloren.

Von Stephanie Helm