Region Döbeln

Zur Schließung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Leisnig schreibt Marika Tändler-Walenta, Landtagsabgeordnete Die Linke:

Nachdem kürzlich sowohl die Geburtshilfe sowie die Gynäkologische Station im Heliosklinikum eingestampft wurden, wird nun auch die Kinderklinik geschlossen. Die Versorgung soll nun in Mittweida mitgetragen werden.

Die Schließung ist ein weiterer Nackenschlag für die Menschen in der Region Döbeln. Die nicht vorhandene Versorgung in punkto Kinder- und Frauenheilkunde sowie die herausfordernden Umstände für eine Geburt im Krankenhaus, für die Menschen aus der Region, zeigen das jahrzehntelange Versagen des Sozialministeriums.

Schon im März habe ich mit der Leisniger Stadtratsfraktion meiner Partei vor dem Heliosklinikum gegen den Personalmangel in Krankenhäusern demonstriert und eine Umkehr in der Gesundheitspolitik gefordert.

Solange Profite über der Gesundheit der Patienten stehen, können Stationsschließungen in ländlichen Räumen nicht verhindert werden. Das Ministerium muss handeln. Den Altkreis Döbeln bewohnen zirka 24.000 Menschen, diese dürfen von der medizinischen Versorgung nicht abgeschnitten werden. Nur wenn der medizinische Sektor wieder von öffentlicher Hand, also den Bürgerinnen und Bürgern bestimmt wird, kann den prekären Arbeitsbedingungen und den daraus resultierenden Schließungen ein Ende gesetzt werden. Ob und wie sich die Sozialministerin zu der Schließungswelle in Leisnig positioniert, bleibt abzuwarten. Dass die regierenden Parteien ihre Fehler der Vergangenheit korrigieren müssen, sollten jedoch auch im Sozialministerium klar sein.

Von daz