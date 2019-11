Tätlicher Angriff auf Politesse kommt Rentner teuer zu stehen

Döbeln

Wer fürs Falschparken einen Strafzettel bekommt, wird die Vollzugsbediensteten des Ordnungsamtes selten vor Freude zum Essen einladen. Doch wer gegen einen Vollzugsbediensteten die Hand erhebt, muss mit harter Strafe rechnen. Denn der Gesetzgeber schützt seine Bediensteten besonders, gerade weil sie sich mit ihren Aufgaben nicht immer Freunde machen. Diese Härte des Gesetzgebers bekam am Donnerstagnachmittag ein 70-jähriger Döbelner zu spüren. Er saß als Angeklagter im Amtsgericht Döbeln, weil er am 1. Juni dieses Jahres auf der Stadthausstraße in Döbelns Innenstadt die Hand gegen eine Vollzugsbedienstete des städtischen Ordnungsamtes erhoben hat.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hatte der Rentner im absoluten Halteverbot gestanden. Ordnungsamtsmitarbeiterin Marlies K. habe ihn daraufhin ermahnt. Als sie sein Kennzeichen fotografieren wollte, soll der Rentner auf sie los gegangen sein. Dabei habe er ihr das Aufnahmegerät aus der Hand geschlagen und sie im Gesicht und an der Brust durch Schläge getroffen. Neben Schmerzen in der Brust attestierte ein Arbeitsmediziner der Geschädigten eine posttraumatische Belastungsstörung.

Angeklagter bestreitet Schläge

„Ich wollte meine Enkelin mit meinem Urenkel abholen und habe nur ganz kurz vor dem O2-Laden an der Stadthausstraße gehalten. Ich war nur ausgestiegen, um den Kinderwagen im Kofferraum zu verstauen“, schildert der Angeklagte. „Als ich wieder losfahren wollte, stand die Ordnungsbedienstete an meinem Auto und sagte, dass ich im absoluten Halteverbot stehe.“ Als sie sein Kennzeichen fotografieren wollte, sei er ausgestiegen und habe sie daran hindern wollen. Geschlagen habe er die Frau keinesfalls. Er habe nach ihrem Aufnahmegerät gegrapscht und dabei höchstens ihre linke Hand getroffen. Dass sie Ordnungsbedienstete sei, habe er gewusst.

Die 63-jährige Ordnungsamtsmitarbeiterin schildert den Vorfall ein wenig anders. Er habe sie mit einem Schlag im Gesicht leicht getroffen. Ein weiterer Schlag im Brustbereich sei sehr schmerzhaft gewesen. Zudem sei er laut und wutentbrannt auf sie los gegangen, obwohl sie ihn eigentlich nur auf sein Fehlverhalten hinweisen wollte.

Zeuge beobachtet Vorfall

Das lautstarke Wortgefecht und den Schlag auf das Gerät oder die Hand der Bediensteten hat auch ein Zeuge beobachtet. Der 42-Jährige war gerade auf den Rathausparkplatz gegenüber gefahren. „Beim Aussteigen hörte ich das Geschrei des Angeklagten und sah, wie er ihr das Gerät aus der Hand schlug. Sie kam, nachdem der Angeklagte weggefahren war, völlig aufgelöst zu mir ans Auto“, gibt er im Gerichtssaal zu Protokoll. Schläge gegen Gesicht und Brust der Frau hat er von seinem Standpunkt aus aber nicht gesehen. Auch die 17-jährige Enkelin des Angeklagten und ein weiterer ins Auto eingestiegener 16-jähriger Freund wollen die Schläge nicht gesehen haben. Doch dass Gerd M. gegen das Aufnahmegerät in den Händen der Vollzugsbediensteten schlug, bestätigten auch sie.

Gesetzt sieht Haft vor

Das reicht Kristin Lehrer von der Staatsanwaltschaft für ihren Strafantrag. Eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen, wie von Verteidigerin Carolin Greger gefordert, lehnt sie ab und fordert stattdessen drei Monate Haft, umgewandelt in eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Dem folgte Richterin Nancy Weiß in ihrem Urteil. Der Angeklagte kommt um eine Haftstrafe herum, weil er bisher unbescholten ist. 90 Tagessätze zu 40 Euro sowie die Kosten des Verfahrens werden ihm auferlegt, weil er sich eines tätlichen Angriffs gegen Vollzugsbedienstete in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung schuldig gemacht hat. Schon der bloße Schlag gegen das Aufnahmegerät in den Händen der Frau erfüllte den Tatbestand für eine Verurteilung. Das Strafmaß für Angriffe auf Vollzugsbedienstete sieht eigentlich Haftstrafen von mindestens drei Monaten bis fünf Jahren vor.

Von Thomas Sparrer