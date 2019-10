Feier in Hartha, nächstes Jahr mit Städtepartnern aus dem Sachsenkreuz

Hartha

Zum Gottesdienst in der Harthaer Stadtkirche kam das zur Sprache, und dieser geht seit Jahren traditionell der Feier auf dem Freilicht-Festgelände vom Textilwerkegelände voraus. Dort war es – ebenfalls traditionsgemäß – ganz schön windig, als die Deutsche Einheit gefeiert wurde. Und die trat bekanntlich 1990 ein.

Die Gäste, wohlweislich in dicke Anoraks mit Kapuze verpackt, versammelten sich also trotz unwirtlichem Wetter an der Freilichtbühne. Der Freundeskreis Sachsenkreuz, bestehend aus Bürgern der Städte Hartha, Leisnig und Waldheim, lädt dorthin jedes Jahr ein, im Übrigen auch die Bürgermeister der Sachsenkreuz-Kommunen.

Ronald Kunze aus dem gastgebenden Hartha hatte seine Amtsbrüder Tobias Goth aus Leisnig und Steffen Ernst aus Waldheim bereits zum Gottesdienst begrüßen dürfen. Zudem saßen neben weiteren Gottesdienstbesuchern aus der Umgebung die Bürgermeister a.D. Joachim Egerer aus Döbeln und Gerald Herbst aus Hartha beziehungsweise Gersdorf in den Kirchenbänken. Die Harthaer hatten Gäste aus der Partnerstadt Fröndenberg zu Gast.

Im nächsten Jahr soll sich die Runde der Gäste aus den Partnerstädten erweitern, worüber Tobias Goth schon einmal laut nachdachte: Vertreter der Leisniger Partnerstädte Bünde, Oggiono und Halasztelek würde er gern für den 3. Oktober 2020 nach Hartha einladen: „Wenn es schon der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist, kann es kaum einen schöneren Anlass geben, als dies zusammen mit den Städtepartnern zu feiern.“ Jetzt muss das Leisniger Stadtoberhaupt die Idee nur noch gut in den Partnerstädten verkaufen.

Die Sachsenkreuzler, die sich im Freundeskreis um die Pflege der Städtebundverbindung bemühen, strecken gerade wieder in aller Freundschaft ihre Hand in Richtung Geringswalde aus: Am Dienstag, 8. Oktober, wird im dortigen Rathaus 18.30 Uhr die Wanderausstellung „Sachsen malen für Sachsen“ eröffnet.

Albrecht Hänel, einer der aktiven Waldheimer im Freundeskreis, sagt dazu: „In allen anderen drei Städten wurden die Werke unserer Künstler gezeigt. Ich freue mich darüber, dass Geringswalde dafür auch offen ist.“ Mit Ralf Schneider zeigt auch ein Geringswalder Künstler seine Werke. Die Kommune Geringswalde zog sich vor Jahren aus dem Städtebund Sachsenkreuz zurück. Hänel sieht im Wechsel des Stadtparlaments eine Chance der neuen Annäherung.

Von Steffi Robak