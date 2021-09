Tag der Entscheidung: Mittelsachsen wählt

Mittelsachsen

Im Wahlkreis 161/Mittelsachsen können die etwa 202.000 Wahlberechtigten am Wahltag am Sonntag, 26. September, ihre Stimmen im Wahllokal abgeben. Jeder Wahlberechtigte hat mittels Wahlbenachrichtigungskarte bis zum 5. September mitgeteilt bekommen, dass er in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und in welchem Wahlraum er am Wahltag wählen gehen kann.

So sieht er aus, der Stimmzettel für den Wahlkreis 161/Mittelsachsen. Quelle: Landkreis Mittelsachsen

Wie kann ich wählen?

Insgesamt werden im Wahlkreis 161/Mittelsachsen am Wahltag 253 Wahllokale allgemeiner Wahlbezirke in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben. Anschließend werden die Stimmen ausgezählt. Es gibt noch weitere 75 Wahlvorstände zur Feststellung des Briefwahlergebnisses. Im gesamten Wahlkreis werden etwa 2.600 Wahlhelfer im Einsatz sein. Die Wahlberechtigten sollten ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen sowie Personalausweis oder Reisepass bereithalten. Sollte die Wahlbenachrichtigung verloren gegangen sein, kann trotzdem gewählt werden. Wichtig ist, dass in dem Wahlbezirk gewählt wird, in dessen Wählerverzeichnis man eingetragen ist. Außerdem hat man sich über seine Person auszuweisen.

Was wähle ich mit welcher Stimme?

Die Wähler können sich mit der Erststimme (Direktstimme) für einen Kandidaten entscheiden, welcher sich im Wahlkreis aufgestellt hat. Das sind im Wahlkreis 161/Mittelsachsen Veronika Bellmann (CDU), Alexander Geißler (SPD), Carolin Bachmann (AfD), Philipp Hartewig (FDP), Stefan Hartmann (Die Linke), Lea Fränzle (Bündnis 90/Die Grünen), Marcus Lieder (Ökologisch-Demokratische Partei) und Thomas Linke (Basisdemokratische Partei). Der Kandidat mit den meisten Direktstimmen im Wahlkreis erlangt dann direkt ein Mandat im Deutschen Bundestag. Mit der Zweitstimme (Listenstimme) kann sich der Wähler entscheiden, welcher Partei er im Freistaat Sachsen als sogenannter Landesliste die Stimme geben möchte, wobei dies die maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze auf die Parteien insgesamt ist.

Kann ich auch per Brief wählen?

Ihr Wahlrecht können die Wahlberechtigten auch durch Teilnahme an der Briefwahl ausüben – und auch hier ist noch nicht alles vorbei. Spätester Termin zur Antragstellung war zwar der gestrige Freitag, 18 Uhr. In Ausnahmefällen – zum Beispiel bei plötzlicher Erkrankung – kann der Antrag allerdings noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. Das ist zum Beispiel online möglich.

Gibt es Corona-Einschränkungen?

Für die Wahlhandlung gibt es keine Beschränkung wegen Corona. Die sogenannte 3-G-Regel soll nicht im Wahllokal gelten. Wählen ist ein Grundrecht, das nicht dadurch eingeschränkt werden darf, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben. Allerdings sind die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, einschließlich Maskenpflicht.

Darf ich bei der Auszählung zuschauen?

Die Wahlhandlung sowie die Ergebnisermittlung sind öffentlich. Jeder kann unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften zuschauen. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlzeit um 18 Uhr werden die Stimmzettel den Stimmzettelumschlägen entnommen und die Stimmen ausgezählt. Auch die Zulassung der Wahlbriefe und die Ermittlung der Briefwahlergebnisse sind öffentlich. Das Ergebnis der Briefwahl wird durch die Briefwahlvorstände ermittelt.

Von DAZ