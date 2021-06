Tagebau-Messerstecher als Schwarzfahrer unterwegs – Roßweiner kommt aber mit Geldstrafe davon

Roßwein

Großer Hunger trieb einen 38-Jährigen im Januar 2020 auf den Markt nach Roßwein. Dort holte er sich in einem Imbiss eine Pizza. Das Problem: Er fuhr mit dem Auto dorthin – ohne dass er einen Führerschein besitzt. Die Kennzeichen, die er an seinem Audi A6 hatte, gehörten dort auch nicht hin. Eigentlich waren sie auf einen Ford Fiesta zugelassen. Sein Pech: Polizeibeamte waren just in diesem Moment auf dem Marktplatz in Roßwein.

Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Sie glichen die Kennzeichen ab und stellten dabei fest, dass der Angeklagte welche an seinem Auto hatte, die da gar nicht hingehörten. „Daraufhin haben wir ihn angesprochen. Als wir Ausweis und Führerschein sehen wollten, sagte er uns gleich, dass er keinen Führerschein habe“, sagte der Polizeihauptkommissar aus, der damals die Kontrolle durchführte. Anschließend belehrte er den 38-Jährigen über seine Rechte. Denn mit seiner Aussage, keinen Führerschein zu haben, räumte er eine Straftat ein – Fahren ohne Fahrerlaubnis nämlich.

Polizei begeht Belehrungsfehler

Hier sah dessen Pflichtverteidiger Michael Stephan aus Dresden ein Problem. Nach der Überprüfung des Kennzeichens hatten die Beamten bereits einen Anfangsverdacht, dass hier eine Straftat vorliegt. Deshalb hätten die Beamten den Angeklagten sofort belehren müssen. „Das wurde nicht gemacht. Spätestens nachdem mein Mandant erzählte, er hätte gar keinen Führerschein, wäre eine qualifizierte Belehrung nötig gewesen. Aber auch die blieb aus“, so der Rechtsanwalt. Er spricht von einem Belehrungsfehler. Deshalb seien die Erkenntnisse, die die Polizeibeamten aus der Befragung des Angeklagten bekamen, nicht verwertbar.

Die vorsitzende Richterin Anne Mertens sah das zumindest ähnlich. „Der Polizist hat bei seiner Aussage hier vor Gericht kein glückliches Bild abgegeben“, sagte sie in ihrer Urteilsbegründung. Nach Abwägung sei sie aber zu dem Schluss gekommen, dass der Angeklagte den Polizeibeamten die ihn belastenden Dinge ohne Zwang und Druck mitteilte. Deswegen könne die Aussage sehr wohl verwertet werden.

Waffenbesitz führt zu Gesamtstrafe

Der Forderung der Staatsanwaltschaft Chemnitz, nämlich drei Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung, kam die Richterin allerdings nicht nach. Stattdessen verurteilte sie den 38-jähigen Roßweiner zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 85 Tagessätzen zu je 15 Euro, also 1275 Euro. Eine Gesamtgeldstrafe wurde es deswegen, weil zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Fahrzeuges ohne Versicherung auch noch eine frühere Strafe wegen des Besitzes eines Schlagrings sowie von Pistolen- und Revolver-Munition aus einem Strafbefehl hineingezählt wurde.

Um Gefängnis rundrum gekommen

„Ich habe mich gegen eine Freiheitsstrafe entschieden, weil das für Sie bedeutet hätte, dass ihre Bewährung widerrufen worden wäre. In Anbetracht der geringen Schwere der Tat halte ich das für nicht angemessen“, so Richterin Mertens. Trotzdem gab sie dem Angeklagten mit auf dem Weg, dass es sich hierbei um eine letzte Chance handelte. „Der Rahmen ist ausgeschöpft“, sagte sie. „Machen sie den Führerschein. Ohne diese Vergehen wäre ihr Vorstrafenregister deutlich kürzer.“

13 Eintragungen finden sich in eben jenem Vorstrafenregister zu dem Angeklagten. Ein Großteil davon Fahren ohne Fahrerlaubnis und Vergehen nach Pflichtversicherungsgesetz. Also genau die Taten, für die er jetzt erneut verurteilt wurde. Dazwischen findet sich aber auch ein richtiges Verbrechen.

Auf Taxifahrer eingestochen

V0r knapp 20 Jahren verurteilte die Jugendkammer des Landgerichts Leipzig den damals 19-Jährigen zu einer Jugendhaftstrafe von fünf Jahren – wegen versuchten Totschlags. Die LVZ nannte ihn damals den „Tagebau-Messerstecher“. Anfang 2002 stach der Roßweiner mit einem riesigen Messer auf einen Leipziger Taxifahrer ein. „Die Kammer ist zu der Überzeugung gekommen, dass der Angeklagte zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt hat“, erklärte der Vorsitzende Richter Christian Beckert damals.

So berichtete die LVZ damals über den versuchten Totschlag. Quelle: LVZ-Archiv

Der damals 19-Jährige nahm sich kurz vor Mitternacht in Grünau ein Taxi und ließ sich nach Knauthain und Knautnaundorf bringen, schließlich zum Tagebau Zwenkau. Dort wurde es dem Taxifahrer langsam zu mulmig – die Rechnung betrug schon 81 Euro. Plötzlich stach der Passagier mit einem sehr großen Küchenmesser nach dem Kopf des Chauffeurs und verletzte ihn mehrfach. Das Opfer wehrte sich und konnte fliehen. Als der Fahrer dann den Lichtkegel seines Taxis auf sich zukommen sah, sprang er „in Todesangst“ zur Seite und fiel in einen Wassergraben. Staatsanwältin Sybill Petersen betonte damals, das Opfer habe drei Stunden lang mit völlig vereister Kleidung und blutüberströmt im Tagebau umherirren müssen.

Aus München angereist

Am Amtsgericht Döbeln war der Roßweiner am Donnerstag im Übrigen auch wegen Betruges angeklagt. Er soll Steinschlagschutzecken im Wert von 20 Euro bei eBay Kleinanzeigen verkauft, aber nie weggeschickt haben. Der Geschädigte reiste für seine Aussage extra aus München an. Die dauerte keine zehn Minuten, da konnte der 20-Jährige schon wieder die Heimreise antreten. Weil der Angeklagte sagte, er habe das Paket abgeschickt und das Gericht ihm das Gegenteil nicht beweisen konnte, wurde er dafür freigesprochen.

Anklage wegen einer Cabanossi-Wurst

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Auf den 38-jährigen Roßweiner wartet zudem schon die nächste Verhandlung vor dem Schöffengericht. Diesmal ist er wegen räuberischem Diebstahl angeklagt. Er soll im Marktkauf in Döbeln eine Cabanossi-Wurst für 99 Cent geklaut haben. Als der Ladendieb ihn stellte, soll der Roßweiner ihn mit seinen Fäusten geschlagen haben. Sollte er dafür verurteilt werden, droht ihm Gefängnis. Denn auch diese Tat spielte sich während seiner Bewährungszeit ab.

Von Stephanie Helm und Dirk Wurzel