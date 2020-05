Talsperre Kriebstein: Fähren fahren nach Plan, Kurzzeit-Camping wieder möglich

Kriebstein

Etwas mehr Normalität zieht ab Freitag im Naherholungsgebiet der Talsperre Kriebstein ein. Das betrifft einerseits den Fährverkehr, aber auch den Camping-Tourismus.

Die Linienfähren sind ab dem 15. Mai wieder nach regulärem Fahrplan auf der Talsperre unterwegs. Dabei nehmen die MS Höfchen und die MS Lauenhain zurzeit jeweils nur 60 Personen an Bord. Das ist die Hälfte der eigentlichen Kapazität. „Wir sind bisher gut mit dieser Zahl zurecht gekommen. In Stoßzeiten können wir auch noch unsere historische MS Mittweida einsetzen“, sagt Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. Während die beiden Fahrgastschiffe noch im Hafen bleiben müssen, verkehren die Fähren auch an den Wochenenden, Feier- und Brückentagen.

Desinfektion nach jeder Fahrt

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist an Bord erforderlich. Seit der Aufnahme des Fährbetriebes in diesem Jahr klappt das laut Caro gut. „Lediglich ein Pärchen musste bisher abgewiesen werden.“ Eine weitere Hygienemaßnahme ist, dass eine Servicekraft – sonst für die Gastronomie zuständig – nach jeder Fahrt die Bänke, Handläufe und Türklinken mit Desinfektionsmittel abwischt.

Bis auf das Bestücken mit Speisen und Getränken sind auch die Fahrgastschiffe für den Einsatz bereit, so Thomas Caro. „Zu Pfingsten würden wir diese größeren Schiffe schon gern einsetzen. Wir sind deshalb in Kontakt mit dem Landratsamt.“

Drei Campingplätze

Wie groß der Bedarf und die Lust der Menschen ist, sich in der Natur zu erholen, Ausflüge zu machen, zeigt die Nachfrage nach Campingplätzen an der Talsperre. Thomas Caro informiert, dass ab Freitag die Campingplätze in Kriebstein, Lauenhain und der Mittweidaer Aue wieder für alle Camper geöffnet sind. Damit ist das Übernachten auch wieder für Kurzzeit-Camper erlaubt.

Mit Auflagen

Es gibt allerdings Einschränkungen: „Wer eine eigene Chemietoilette besitzt ist verpflichtet diese zu nutzen. Gemeinschaftsräume wie Küche, Wasch- und Duschbereiche bleiben geschlossen“, sagt der Zweckverbandschef. Auch für die Toilettennutzung gibt es Auflagen: Um die Abstandsregelungen der Nutzer von 1,50 Meter untereinander einhalten zu können, dürfen maximal zwei Personen zeitgleich in die Sanitärräume. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist erforderlich. Caro weist darauf hin, dass die erlassenen Kontaktbeschränkungen strikt einzuhalten sind. Und er verrät, dass Campingfreunde mit ihren Anfragen gerade die Telefone heiß klingeln lassen.

