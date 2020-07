Talsperre Kriebstein: Umfangreiche Hafensanierung beginnt nächste Woche

Kriebstein

Endlich ist es soweit, nach dreijähriger Vorbereitungszeit und nicht wenige Hürden startet nun am 20. Juli die Sanierung des Hafens in Kriebstein. Am vergangenen Donnerstag fanden die letzten Abstimmungen zwischen dem Zweckverband Kriebsteintalsperre als Auftraggeber und dem Hauptauftragnehmer, der Sächsischen Bau GmbH, statt. Mit einer Investitionssumme von zirka 2,4 Millionen ist es die bisher größte Investition in der Geschichte des Zweckverbandes.

Natürlich das Bauvorhaben nicht ohne Einschränkungen für die Besucher umgesetzt werden. So wird ab dem 20. Juli der Hafenbereich für jeglichen Besucherverkehr gesperrt. Die beiden Rundfahrtschiffe MS „ Hainichen“ und MS „ Kriebstein“ werden außer Betrieb genommen. Ab 20. Juli verkehren täglich die beiden Linienfähren MF „Höfchen“ und MF „Lauenhain“ zwischen Erlebach/Lochmühle – bis in die Mittweidaer Aue. Die Querung der Talsperre in diesem Bereich ist nur noch zwischen Erlebach – Höfchen und Falkenhain möglich. Der Hafen Kriebstein wird nicht mehr angefahren. Alle Details hat der Zweckverband in einen Sonderfahrplan einfließen lassen.

Alle gastronomischen Einrichtungen sowie der Kletterwald und das Kriebelland sind weiterhin uneingeschränkt erreichbar.

Von DAZ