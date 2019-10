Tanzshow Arabica kommt wieder nach Hartha

Hartha

Was wäre die Welt ohne Mut und Entschlossenheit, ohne Freundschaft und Herz? Diese Frage wird Ende November bei der Tanzshow „Arabica und der dunkle Herrscher“ in der Hartharena geklärt. Auf die Beine gestellt wurde die Veranstaltung von der Harthaerin Franziska Franz. Zusammen mit ihrem Team erzählt sie die Geschichte einer lange verreisten Königstochter, die kaum zurück zu Hause, schon gegen dunkle Kreaturen und einen bösen Herrscher verteidigen muss.

Die Kostüme entstehen in Eigenregie

Bereits 2015 und 2017 organisierte Franz große Tanzshows in Hartha. Dieses Jahr wird es größer, kündigt sie an. „Wir haben mehr Tänzer, mehr Kostüme, eine größere Bühne und auch ein neues Licht- und Leinwandkonzept.“ Insgesamt sind rund 40 Darsteller beteiligt, zusätzlich treten noch befreundete Tanzgruppen auf. Mit dabei: die „Sisters of The Eastern Dance“ aus Marbach mit ihrer Leiterin Astrid Brabant. Sie ist für die Tanzshow Arabica ein Gewinn, Brabant schneidert einen Teil der Kostüme. „Manches finde ich auch online, aber die aufwendigen Flügel zum Beispiel müssen wir selber schneidern“, berichtet Franz.

Die heiße Phase läuft

Aktuell hat die 35-Jährige viel zu tun. „Die Proben gehen gerade in die heiße Phase. Es geht von einer Gruppe zur nächsten. Aber wir sind gut im Zeitplan.“ Das liege auch an der Selbstständigkeit der Mitwirkenden, erklärt sie. Die Sänger und Darsteller treffen sich regelmäßig auch ohne Franz, üben die Abläufe und Texte. Die Planung der Show läuft schon seit gut einem Jahr. Nun, rund sechs Wochen vor dem Auftritt, nimmt das bunte Puzzle aus den verschiedenen Showelementen ein Bild an.

Das macht die Show auch ganz besonders, weiß Franz. „Es wird alles sehr extravagant. Wir mischen verschiedene Tanzstile und haben eine große Leinwand im Hintergrund als Bühnenbild, untermalt von Soundeffekten und Musik.“ Mehr möchte sie nicht verraten. Vor Heiserkeit braucht das Team auch keine Angst zu haben: Die Texte der Darsteller wurden schon vorab eingesprochen. Am 23. November ab 19 Uhr zeigt sich in der Hartharena dann ihre volle Wirkung. Karten gibts ab 22,80 Euro im Vorverkauf.

Von Vanessa Gregor