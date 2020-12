Tatort: Dönerimbiss Hartha

Hartha

Eigentlich sollte um 8.30 Uhr am vergangenen Mittwoch die Verhandlung im Amtsgericht in Döbeln beginnen. Eine Viertelstunde später gab Richterin Marion Zöllner das Warten auf. Die Angeklagte war nicht erschienen. Am 2. Dezember 2019 soll es in einem Dönerimbiss in Hartha zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen sein. Die nun beschuldigte 20-Jährige soll dabei handgreiflich geworden sein. Eine Entschuldigung für ihr Fernbleiben lieferte sie nicht. Richterin Marion Zöllner verzichtete auf eine Vorführung durch Polizei.

Ob es zu einem erneuten Versuch einer Verhandlung kommt, ist noch nicht gewiss. Das Angebot der Staatsanwaltschaft zu einem Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) soll die beschuldigte Harthaerin zunächst ausgeschlagen haben. Erst nachdem die 20-Jährige von der Anklage erfahren habe, sei sie dann doch zu dieser Form der außergerichtlichen Einigung bereit gewesen, sagte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. Noch in dieser Woche ist ein Termin zur Besprechung des Täter-Opfer-Ausgleichs angesetzt. Danach würde entschieden, ob es zu einer Verhandlung käme, sagte Richterin Zöllner.

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist eine Form der außergerichtlichen Konfliktbewältigung und hat das Finden einer einvernehmlichen Regelung als Ziel. Obwohl der TOA nicht Teil von Strafverfahren ist, kann er es der Staatsanwaltschaft oder Gericht dennoch ermöglichen, das Verfahren einzustellen. Ein erfolgreicher TOA kann sich zudem strafmildernd auswirken. Ein Täter-Opfer-Ausgleich kann nur stattfinden, wenn sowohl die Geschädigte, als auch die beschuldigte Person zustimmt.

Von Tim Niklas Herholz