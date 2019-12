Tatort-Kommissar Dietmar Bär greift Döbelner Treibhaus unter die Arme

Döbeln/Leipzig

Im Theater der jungen Welt in Leipzig gab es am dritten Advent die umjubelte „Musikalische Lesung“ der Theater-Paten Dietmar Bär und Sebastian Krumbiegel vor ausverkauftem Haus. Danach wurden 860 Euro für den Döbelner Treibhaus-Verein gesammelt. „Seit 22 Jahren leistet das Kulturhaus mit Projekten wie dem Café Courage, dem Jugendbüro Diversity oder dem Bildungsprojekt FAIR herausragende soziokulturelle Arbeit und gerät dabei immer wieder in den Fokus von Rechtspopulisten“, erklärt Birgit Lindermayr, Dramaturgin des TdJW. Die Einrichtung wolle mit der Spende die wichtige Arbeit des Treibhaus-Vereins unterstützen.

Zum elften Mal stimmte die Musikalische Patenlesung auf die Festtage ein, in der szenischen Einrichtung von Intendant Jürgen Zielinski. Schon ganz oft mit an Bord waren der Schauspieler Dietmar Bär, bekannt als Tatort-Kommissar Freddy Schenk und Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel. Es war daher ein ganz besonderer Abend und gleichzeitig Abschied in Jürgen Zielinskis letzter Spielzeit am Theater der jungen Welt.

Wieder ein kleiner Abschied und ein wenig Kloß im Hals – nach der gestrigen 11. und letzten musikalischen Lesung von... Gepostet von Jürgen Zielinski am Montag, 16. Dezember 2019

Von DAZ