Tauben gehören zur Stadt Döbeln

Döbeln

„Tauben sind Ratten der Lüfte.“ Wenn Lisa Häntzschel aus Döbeln so etwas unqualifiziertes hört, geht ihr regelmäßig der Hut hoch. Seit etwa einem Jahr setzt sich die Leiterin des Stadtsingechores und angehende Musik- und Ethiklehrerin dafür ein, dass Stadttauben in Döbeln geachtet und nicht geächtet werden. Konkret möchte sie, dass wenn es um Stadttauben geht nicht immer nur von Giftködern oder Netzen und Spikes an Gebäuden gesprochen wird, um die Tiere zu vergraulen. Lisa Häntzschel möchte eine nachhaltige Lösung in Form eines Taubenhauses im Bereich der Döbelner Innenstadt und eines im Umfeld des Döbelner Hauptbahnhofes.

Taubendreck mit Folgen am Hauptbahnhof

Am Bahnhof kamen die Tauben nach dem Wasserschaden, verursacht durch Taubendreck in der Dachentwässerung, als Thema gerade wieder auf die Tagesordnung. Der Eigentümer wollte die ungeliebten Bahnhofsbewohner, die sich in Nischen, Gebäudeecken und Dank Gebäudeschäden ausgebreitet haben, am liebsten mit massiver Taubenabwehr vertreiben. Lisa Häntzschel nahm mit dem Eigentümer Kontakt auf, um ihn davon zu überzeugen, dass es auch anders gehen kann. Doch sie wurde abgewimmelt. Auch im Stadtrat und beim Oberbürgermeister fand sie bisher noch nicht das Gehör, das sie sich wünschte. Dabei hat sie durchaus Erfahrungen mit der tierschutzgerechten Lösung eines Taubenproblems.

Gute Lösung unterm Kirchendach

„Im vergangenen Jahr haben es sich zahlreiche Stadttauben auf dem Dachboden der Döbelner St. Nicolaikirche gemütlich gemacht, da die für Fledermäuse gedachten Fensteröffnungen zu groß gebaut waren. Es wurde der Beschluss gefasst, die Fensteröffnungen auf Fledermausgröße zu verkleinern. Für die dort nistenden Tauben bedeutete das, dass sie ihr Zuhause verlassen mussten. Ich habe mich dieses Projektes angenommen und bestmöglich dafür gesorgt, dass die Tiere wohlbehalten den Dachboden der Kirche verlassen können“, schildert Lisa Häntzschel. Drei Monate intensiver Arbeit steckten dahinter. Sie fütterte die Tiere an und wartete bis die Küken geschlüpft waren. Sie tauschte neue Gelege durch Toneier aus, fing alle Tauben ein und suchte jeden Winkel des Kirchendachbodens nach Küken ab, um schließlich alle umzusiedeln. „Es ist eben keine Lösung einfach das Dach für die Tauben zu schließen und die Vögel und ihre Brut darin lebendig einzumauern“, sagt sie schaudernd. Der Kirchenvorstand gab ihr die Chance, das besser zu lösen.

Respekt für Tauben

Lisa Häntzschel hat sich seitdem ausführlich mit Stadttauben der Kampagne „Respekt Taube“ des Tierschutzbundes befasst. „Tauben gehören zur Stadt, weil der Mensch sie dahin gebracht hat. Jetzt ist es Menschenverantwortung, dafür zu sorgen, dass die Taubenpopulationen verträglich groß und gesund bleiben“, sagt sie überzeugt.

Zwei Taubenhäuser und 15 Ehrenamtliche

Etwa 70 Tauben haben sie und ihre mittlerweile drei Mitstreiter in der Döbelner Innenstadt gezählt. Am Hauptbahnhof sind es rund 80. Jetzt sucht Lisa Häntzschel weitere Mitstreiter und vor allem auch finanzielle Unterstützer. 10 000 bis 12 000 Euro würden die beiden benötigten Taubenhäuser oder Taubentürme zusammen kosten, die in Bahnhofsnähe und der Innenstadt aufgestellt werden müssten. „Das sind 50 Cent pro Einwohner“, sagt sie und versucht zu unterstreichen, dass dies wenig Geld ist, im Verhältnis zudem, was technische Taubenabwehr regelmäßig kostet und wie tierunfreundlich diese sind. Zehn bis 15 ehrenamtliche Helfer würden zudem benötigt, um die Taubenhäuser regelmäßig zu reinigen, zu kontrollieren und immer wieder die Gelege durch Toneier auszutauschen, um die Taubenpopulation zu begrenzen.

Das planen die Taubenschützer Am Hauptbahnhof und im Stadtzentrum sollen je ein Taubenhaus aufgestellt werden (Kosten für beide zirka 10 000 bis 12 000 Euro). Ehrenamtliche sorgen dann dort für Sauberkeit und gesunde Tauben und tauschen Gelege regelmäßig gegen Toneier aus, damit die Population begrenzt wird. Wer Lisa Häntzschel dabei unterstützen möchte, erreicht sie per E-Mail unter taubenschlag-doebeln@web.de Weitere Infos unter: https://www.tierschutzbund.de/aktion/kampagnen/artenschutz/taubenschutz-kampagne

Von Thomas Sparrer