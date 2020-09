Taubendreck: Wohin mit Döbelns Stadttauben?

Döbeln

Bis Anfang Oktober will Diplom-Ingenieur Holger Radisch mit seinem Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung von der Bahnhofstraße in die Marktstraße 11 umziehen. Fast 30 Jahre stand das Haus an der Marktstraße 11 leer und verfiel. Das Bürgerhaus, das um 1730 herum erbaut wurde, ist das am längsten unter Denkmalschutz stehende Gebäude Döbelns. Seit 1982 hatte es diesen Status. Doch das nützte all die Jahre des Verfalls wenig, bis das Gebäude im Jahr 2017 seinen neuen Besitzer fand und im vergangenen Jahr, begleitet vom Denkmalsschutz und projektiert vom Bauplanungsbüro Schroeder aus Döbeln, mit der Sanierung begonnen werden konnte.

Jetzt, wo bis auf wenige Details alles weitgehend fertig ist, freut sich Holger Radisch über viele positive Reaktionen der Döbelner. „Passanten sprechen mich vor der Baustelle an und zollen Anerkennung für die gelungen restaurierte, historische Fassade. Das haben unsere Baufachleute gut gelöst“, sagt er.

Zu viele verwilderte Stadttauben

Doch nicht erst seit die Fassade fertig ist und das Gerüst abgebaut wurde, macht sich der Bauingenieur noch andere Gedanken um sein Haus in der Döbelner Innenstadt. Denn diese hat seiner Meinung nach ein Problem mit den verwilderten Stadttauben. Die inzwischen erneuerte Hausruine war dabei drei Jahrzehnte lang ein Teil dieses Problems. Hier konnten die Tiere ungestört nisten und sich vermehren. Der Umbau hat sie zwar vertrieben. Doch deshalb sind die Tauben nicht weg, wie auch die anderen Anlieger bestätigen. Nicht zuletzt sieht man auch am Rathaus, dass die Tauben trotz baulicher Taubenabwehr Spuren hinterlassen. „Gibt es Leute mit Ideen, die das Taubenproblem lösen könnten“, fragt er. Deshalb hat sich Holger Radisch mal die Ideen von Lisa Häntzschel angehört.

Taubenhaus könnte die Lösung sein

Die Leiterin des Döbelner Stadtsingechores setzt sich seit eineinhalb Jahren dafür ein, dass Stadttauben in Döbeln geachtet und nicht geächtet werden. Konkret möchte sie, dass wenn es um Stadttauben geht, nicht immer nur von Giftködern oder Netzen und Spikes an Gebäuden gesprochen wird, um die Tiere zu vergrämen. Lisa Häntzschel möchte eine nachhaltige und tierschutzgerechte Lösung in Form eines Taubenhauses im Bereich der Döbelner Innenstadt und eines im Umfeld des Döbelner Hauptbahnhofes.

40 Unterstützer und fünf ehrenamtliche Helfer bisher

Neben der Anschaffung der Taubenhäuser würden zehn bis 15 Tierfreunde als ehrenamtliche Helfer benötigt, um die Taubenhäuser regelmäßig zu reinigen, zu kontrollieren und immer wieder die Gelege durch Toneier auszutauschen, um die Taubenpopulation zu begrenzen. Aktuell sind es nach ihrer Zählung etwa 70 Tauben, die in der Innenstadt zuhause sind. Etwa 40 Anwohner haben bei einer noch nicht abgeschlossenen Unterschriftensammlung ihre Taubenhaus-Idee befürwortet. Mit ihr gibt es mittlerweile fünf Helfer, die das Taubenhaus, sollte es realisiert werden, ehrenamtlich betreuen wollen.

Holger Radisch kann sich vorstellen, eine solche Lösung zu unterstützen, um auch das frisch sanierte Gebäude in der Marktstraße vor einer zu groß gewordenen Taubenpopulation zu schützen. „Es ist auf alle Fälle ein Ansatz“, sagt er nach einem Gespräch mit der jungen Frau.

Kommentar: Ernst nehmen und nicht belächeln Am Markusplatz in Venedig mögen besonders die Touristen die Tauben. Aber auch dort sind die Tiere so wie in Döbelns Innenstadt bei den Hauseigentümern weniger beliebt. Und wenn man sich am Döbelner Rathaus mal umschaut, sieht man auch warum. Allen Taubenabwehrmaßnahmen am Rathausgebäude zum Trotz arrangieren sich die klugen Tiere damit und bauen zwischen den spitzen Drähten auf Simsen und Fensterbänken ihre Nester. Nur den Jungtauben wird diese technische Abwehr oft zum Verhängnis. Das zeigt aber deutlich, dass die herkömmliche Taubenwehr keine wirkliche Lösung für eine zu große Taubenpopulation sein kann. Für Tierfreunde schon gar nicht. So gesehen ist der Ansatz, ein Taubenhaus in der Innenstadt zu errichten, die Tauben dahin umzusiedeln und die Population dort zu pflegen und vor allem durch den Eiertausch einzudämmen, eine elegante und tierschutzgerechte Lösung. Jetzt fehlt irgendwie nur noch, dass das schon vorhanden bürgerliche Engagement für ein Taubenhaus nicht mehr nur belächelt, sondern auch von den Stadtvätern ernst genommen und unterstützt wird. Wohin mit Döbelns Stadttauben? E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer