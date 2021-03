Technitzer Grundschüler wollen den Blick auf Josefines Schicksal lenken

Döbeln

Josefine Stuber ist zehn Jahre alt. Seit einer Hirnhautentzündung im Säuglingsalter ist das junge Mädchen aus Döbeln mehrfach schwer behindert und hat das West-Syndrom, eine selten vorkommende Form der Epilepsie. Josi ist auf dem Entwicklungsstand eines Babys, kann nicht frei sitzen, allein stehen und ist immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Ihre Schwester Isabelle lernt gerade in der ersten Klasse der Grundschule in Technitz.

Christlicher Lernraum will sensibilisieren

Dort läuft jetzt eine Aktion, mit der nicht nur die Schüler für das Thema sensibilisiert werden sollen, sondern auch die Öffentlichkeit. „Wir haben uns im Christlichen Lernraum gemeinsam Gedanken dazu gemacht, wie wir mit unseren Kindern, ihren Eltern und dem ’Außen’ Josefine und ihre Familie unterstützen können“, erzählt Hortleiter Michael Ritter. Josefines Familie ermöglicht ihrer Tochter eine Doman-Therapie, für die die Krankenkassen in Deutschland die Kosten nicht übernehmen. Um diese hohen Kosten aufbringen zu können, sammelt die Familie Spenden, wie etwa vor drei Jahren bei der DAZ-Aktion „Licht im Advent“. Dafür muss sie die Öffentlichkeit immer wieder informieren und die Menschen vom Schicksal Josefines wissen lassen.

Kleine Ostergrüße am Mulderadweg

Dabei wollen die Technitzer Kinder und Lehrer sie unterstützen. „Wir nutzen bewusst die vor uns liegende Osterzeit“, erklärt Michael Ritter. „Wir haben im Lernraum alle Kinder und Eltern aufgerufen, sich an einer Bastelaktion zu beteiligen, bei der Frühlings- und Ostergrüße gestaltet werden.“ Auf diesen ist jeweils ein Verweis auf die Homepage von Josefine zu finden. Die gestalteten Grüße sind fertig und im Rahmen der Passionsandacht dem Lernraum übergeben worden. Kommende Woche werden die Frühlings- und Ostergrüße mit den Kindern der Ferienbetreuung am Gründonnerstag am Muldenradweg zwischen dem Seniorenhaus in Technitz und dem Kanuheim Bischofswiese „versteckt“. Spaziergänger, die über Ostern diesen Weg entlang laufen, sollen die kleinen Aufmerksamkeiten finden und mitnehmen. Und so vielleicht auch auf die Internetseite von Josi Stuber gelenkt werden.

Den Weg weitergehen

Die Therapie für die Zehnjährige ist nicht nur kosten- und zeitintensiv, sondern anstrengend für alle Familienmitglieder. Doch: „Wir haben uns für diesen Weg entschieden und gehen ihn jetzt auch weiter“, sagt Josis Mutter Janine Stuber. Denn, egal wie langsam es voran geht, „wir bleiben nicht stehen.“

www. Josefine-stuber.de

Von Manuela Engelmann-Bunk