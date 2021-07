Technitzer Schüler kämpfen und Schwitzen für Josi

Döbeln

Die Schüler der Grafik AG des Christlichen Lernraumes in Technitz machten es spannend. Sie hatten Zahlen aus Pappe gebastelt 295,00 war auf den fünf hoch gehaltenen Schildern als eingegangene Spendensumme vom jüngsten Crosslauf im Juni zu lesen. Mutter Janine Stuber hielt freudestrahlend die Hände vors Gesicht. Als dann aber noch ein siebenter Schüler mit einer Eins für die Tausender auftauchte, brachen alle Dämme. Die Kinder jubeln vor Stolz, die Erwachsenen rangen mit Tränen. Die Mutter, der nach einer Hirnhautentzündung im Babyalter schwer behinderten elfjährigen Josefine, weint vor Freude. Damit das mehrfach behinderte Mädchen seine Motorik verbessern und viele Bewegungsabläufe trainieren kann, bekommt sie eine aufwendige Therapie. Diese Domann-Therapie mit regelmäßigen Besuchen bei Therapeuten in Dänemark soll Josi ein Stück mehr Lebensqualität ermöglichen. Allerdings wird sie nicht von den Krankenkassen bezahlt. Immer wieder ist die Familie auf Spendenaktionen, wie etwa bei „Licht im Advent“ dieser Zeitung angewiesen. Corona war dafür zuletzt eine schwere Zeit.

Weil Josefines jüngere Schwester Isabelle in die erste Klasse der Evangelischen Grundschule Technitz geht, waren Eltern, Mitarbeiter und Schüler schnell begeistert, für Josi etwas zu bewegen. Vor Ostern wurden auf Wanderwegen rund um Technitz Osterbasteleien mit Josis Internetadresse und einer Spendenkontonummer verteilt. Die Bastelaktion von Eltern und Schülern brachte 52 Euro, welche die Finder der Geschenke überwiesen haben. Beim Crosslauf rund um das Lernraumgelände wurden die Eltern gewonnen, für jede Runde ihrer Kinder einen Geldbetrag zu spenden. Immerhin: eine Runde misst etwa 1000 Meter. Drei, vier fünf – ja sogar neun Runden schafften die 96 Kinder des Lernraumes. 538 Runden kamen zusammen und damit 1295 Euro. Mit 35 Euro, die gestern noch nachträglich eingegangen waren, kamen 1330 Euro für Josi zusammen. Das Geld hilft etwa dabei die Unterstützer zu entschädigen, die jeden Tag der Familie helfen und mit Josi eineinhalb Stunden an jedem Wochentag sportliche, therapeutische Übungen ausführen. So übt Josi Dinge mit den Augen zu verfolgen, übt Bewegungen und ihr Gleichgewicht zu halten.

Von Thomas Sparrer