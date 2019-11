Technitzer Schüler lesen im Pflegeheim

Döbeln/Technitz

Am bundesweiten Vorlesetag veranstaltete der Christliche Lernraum Technitz am Freitag zum dritten Mal ein Lesefest. Traditionell lesen an diesem Tag, Eltern wie Silvia Scheunert, Dr. Christiane Voigt, Katja Kluge und Cornelia Heil gemeinsam mit Lernraummitarbeitern wie Monika Reutow oder Monika Pielmaier den Kindern vor. Doch die Kinder drehten den Spieß diesmal auch um. So besuchte Horterzieherin Anne Hege (2.v.l.) gemeinsam mit einigen Schülern die Bewohner des Seniorenhauses Am Südhang in Technitz, um ihnen vorzulesen. Der achtjährige Erik Halumbirek (l.) hatte passend zum 30. Jahrestag des Mauerfalls Teile seiner Sammlung mit DDR-Alltagsgegenständen mitgebracht und dafür extra eine eigene Geschichte geschrieben. Bei den Senioren weckte das Erinnerungen.

Zum Lesefest gab es übrigens auch wieder einen Wettbewerb um den erlesensten Kuchen. Aus 20 von Eltern und Mitarbeitern gebackenen Kuchen krönte eine Kinderjury den Erdbeersahnekuchen von Familie Spannaus zum Sieger.

20 "erLesene" Kuchen hatten Eltern und Mitarbeiter des Christlichen Lernraumes Technitz gebacken. Eine Schüler-Jury wählte einen Erdbeersahnekuchen zum Gewinner. Quelle: Thomas Sparrer

Von Thomas Sparrer