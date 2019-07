Ebersbach

Mit Sirenenalarm und per Funk wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ebersbach am Sonnabend gegen 22.30 Uhr alarmiert. Ein aufziehendes Gewitter hatte sich mit stürmischem Wind angekündigt. Dabei drohte in Neudorf ein Telefonmast in bewohntem Gebiet umzustürzen. Die Feuerwehrleute rückten in Einsatzstärke aus, um den Mast zu sichern.

Der Versuch, Monteure oder den Havariedienst der Telekom zu verständigen und ihnen die Leitungen und die Reparatur des Mastes zu übergeben, scheiterte. Vor Montag bewege sich nichts, bekamen die Feuerwehrleute zu hören. Da es den Kameraden nicht egal war, ob die Ortschaft vielleicht ohne Telefon und Internet dastehen würde, wurde die Drehleiter der Döbelner Feuerwehr hinzugezogen, der beschädigte Mast gekürzt und stabilisiert, bis sich nun hoffentlich die Monteure der Telekom am Montag darum kümmern.

Von Thomas Sparrer