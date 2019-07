von Steffi Robak

Wo in der Döbelner Region gab es das schon wie in Hartha, dass die Bürger gefragt werden, welche Läden sie in ihrer Stadt noch haben möchten. Normalerweise läuft es etwa so: Ein Bauherr beziehungsweise Projektentwickler schaut sich um im Ländle, wo es eine freie Fläche zu bebauen gibt. Er checkt ab, was ringsrum geregelt werden muss, geht dann klingeln bei den Handelsketten. Und die entscheiden, ob sie in dem Gebiet gerne noch Umsatz machen möchten. Welches Handels-Unternehmen sagt da schon nein, wenn es in einer Region mit sinkenden Einwohnerzahlen einen Fuß in die Tür bekommen und noch ein paar Euro mehr einfahren kann. In nicht wenigen Orten rund um Döbeln scheint es dabei keine Rolle zu spielen, wie viele Einkaufsmärkte in der unmittelbaren Umgebung bereits existieren. Das wird in Hartha nicht anders sein. Die telefonische Haushaltsbefragung für das Harthaer Einzelhandelskonzept birgt trotzdem Chancen in sich. Schließlich geht es auf dem Textilwerke-Gelände nicht allein um den Aldi. Auch wenn der Lebensmitteldiscounter als das Flaggschiff des Projektes ganz vorn dran steht, im zweiten Atemzug ein Drogeriemarkt genannt wird, so wie auch in Leisnig, stehen die Chancen in Hartha auch gut für Textildiscounter und andere Branchen. Die Bürger können mit ihren Antworten bei der Haushaltsbefragung Schwerpunkte setzen. Ob es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt um die nächste große Einzelhandelsansiedlungen im Städtebund-Dreieck Hartha, Leisnig, Waldheim, zeigt sich noch. Fakt ist: Mit der Haushaltsbefragung ist man nirgends so nah am Bürger wie in Hartha.

s.robak@lvz.de