Telekom gibt Startschuss für Glasfasernetz in Hartha

Hartha

Immer wieder stand es auf dem Plan, jetzt fällt bald der Startschuss: Die Stadt Hartha bekommt schnelleres Internet. Das teilen Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) und die Telekom nun in einer Pressemitteilung, mit.

Dann sollen rund 2.000 Haushalte nach der Fertigstellung schnelles Internet bekommen. Das neue Netz soll dann so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird laut Telekom bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Dafür will das Unternehmen Glasfaser verlegen und 15 Verteiler aufstellen oder mit moderner Technik ausstatten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger könnten sich schon jetzt für weitere Informationen unter www.telekom.de/netzausbau kostenlos registrieren.

Hartha an vorderster Fördermittelfront

„Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig. Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas und Strom“, sagt Ronald Kunze, Bürgermeister von Hartha. „Wir haben mit der Telekom einen starken Partner an unserer Seite. So sichert sich unsere Stadt einen digitalen Standortvorteil und wird als Wohn- und Arbeitsplatz noch attraktiver.“„Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch Hartha dabei“, sagt Sten Pinkert, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Unsere Planung steht. Firmen werden beauftragt, Genehmigungen für die Baustellen eingeholt. Bald rollen die Bagger.“

Zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand verlegt die Telekom Glasfaserkabel. Das erhöht das Tempo der Datenübertragung deutlich. Die grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen umgebaut. Dort wandelt sich das Lichtsignal in ein elektrisches Signal. Von dort geht es über das bestehende Netz zum Anschluss des Kunden. Bei der Übertragung wird eine Technik eingesetzt, die elektromagnetische Störungen beseitigt. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht.

Hartha ist die erste Stadt in Sachsen, die eine volle Förderung des Aus- und Umbaus zum Glasfasernetz bekommen hat. Bereits im Winter 2018 wurde der entsprechende Fördermittelbescheid in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro der Stadt übergeben.

Von PM/ Vanessa Gregor