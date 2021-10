Tempo 30 für Waldheims City in Sicht

Waldheim

In Waldheims Innenstadt gilt bald Tempo 30. Erstmal probeweise und auch nicht rund um die Uhr. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) denkt noch ein Stück weiter. Er regt an, die Einbahnstraßenregelung auf der Schlossstraße zu drehen. Das könnte die Stadt ohne weiteres, da dies eine kommunale Straße ist. Aber der Bürgermeister will sich für diese Entscheidung erst noch den Rat von Leuten einholen, die von solchen verkehrsplanerischen Sachverhalten mehr verstehen, als der Durchschnittsbürger.

Kreis zuständig

„Die Reduzierung erfolgt aus Verkehrssicherheitsgründen – hohes Verkehrsaufkommen, stark frequentierte Haltestellenbereiche, dadurch eingeschränkte Sichtbeziehungen und eingeschränkter Begegnungsverkehr“, teilt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, auf Nachfrage von lvz.de mit. Das Amt war zuständig, weil der Niedermarkt eine Kreisstraße ist. Vertreterinnen und Vertreter der Kreis-Verkehrsbehörde, der Stadtverwaltung Waldheim und der Stadtratsfraktionen hatten sich dazu die Lage vor Ort bei einer Verkehrsschau angesehen.

Tempo 30 erstmal probeweise

„Das war sehr ordentlich, wir haben uns Zeit genommen und es ging sachlich und fair zu“, sagt der Bürgermeister über diesen Termin. Als dessen Ergebnis steht nun: Werktags soll vorerst für ein Jahr in der Zeit von 6 bis 19 Uhr Tempo 30 gelten. Es handelt sich um einen Verkehrsversuch. „Verkehrsversuch deshalb, um die Verkehrssituation in diesem Zeitraum zu beobachten und auszuwerten, die Gefahrenlage zu entschärfen und um gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen“, so André Kaiser. Offen ist aber noch, auf welcher Strecke das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gelten soll und ab wann dies der Fall sein wird. „Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt ab Aufstellung – dazu kann heute leider noch keine Aussage erfolgen“, sagt Kreissprecher Kaiser.

Schilderwald soll nicht wuchern

Für Bürgermeister Ernst gibt es noch eine Frage zu klären. In welcher Richtung soll der Verkehr auf der Schlossstraße rollen? Denn: „Wir brauchen auch Schilder an den Einmündungen, wie Obermarkt und Schlossstraße. Wenn wir letztere drehen würden, könnten wir uns die Schilder dort sparen“, sagt Steffen Ernst. Darum sei die Frage, ob die Autos von der Klostergasse Richtung Markt (so wie jetzt) oder umgekehrt auf der Schlossstraße fahren sollen, gleich mit zu klären. Würde die Einbahnstraße dort entgegensetzt ihrer bisherigen Richtung führen, würde das den Schilderwald verkleinern.

Am 22. März 2019 veröffentlichte die Döbelner Allgemeine Zeitung auf Seite 13 diesen Kommentar zum Thema Tempo 30 auf dem Niedermarkt in Waldheim. Quelle: daz

Gefordert hatten dieses Tempolimit in diesem Bereich schon viele. Die DAZ – damals in Unkenntnis über die Zuständigkeit – in einem Kommentar, FDP-Stadtrat Andre Langner und zuletzt die AfD-Ratsfraktion. Diese hatte den Wunsch in einen Antrag gegossen, den der Stadtrat beschlossen hatte. Die Stadt hatte sich dann dafür eingesetzt und die Kreisverkehrs-Behörde nach Waldheim zur Verkehrsschau geholt. Aber offenbar nicht schnell genug, denn auf einer früheren Stadtratssitzung klagte ein Stadtrat der AfD über eine angebliche Verzögerung.

Von Dirk Wurzel