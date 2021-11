Tempo 30 in Waldheims City: Was halten Sie davon?

Waldheim

Jetzt ist es amtlich: Von der Zschopaubrücke bis zur Fisch-Christel gilt auf der durch Waldheim führenden Kreisstraße 7532 Tempo 30. Und zwar von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 6 – 19 Uhr. Zuletzt hatte sich die AfD-Fraktion im Waldheimer Stadtrat für das Tempolimit eingesetzt, das vorher aber auch schon andere Stadträte angeregt hatten.

Nun stehen am Straßenzug Bahnhofstraße/Niedermarkt insgesamt fünf Schilder, die auf die Geschwindigkeitsbegrenzung in beiden Fahrtrichtungen hinweisen. Die Strecke, auf der das Tempolimit gilt, ist etwa 400 Meter lang. Am Montag hatte sie die vom Landkreis beauftragte Firma VLS aus Döbeln aufgestellt.

Wie finden Sie das neue Tempolimit in Waldheims Innenstadt? Hier können Sie darüber abstimmen.

Von Dirk Wurzel