Tempo runter am Berg: Ullrichsberg rüstet auf

Ullrichsberg

Vier schlafende Polizisten sollen für Ruhe und mehr Sicherheit im kleinen Ullrichsberg sorgen. Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) will das Thema endlich vom Tisch haben. Die Installation der Aufpflasterungen, die Kraftfahrer zum Abbremsen zwingen soll, ist geplant. Rund 16.000 Euro kosten die Bremsschwellen aus Stein, die quer zur Fahrtrichtung aufgebracht werden.

„Die fahren wie die Irren“

Schon vor 15 Jahren haben die Ullrichsberger den Wunsch gehegt, an der Verkehrssituation in ihrem kleinen Ort etwas zu ändern. Der ist normalerweise recht beschaulich, wird allerdings von Autofahrern als Abkürzung von oder nach Roßwein gern genutzt. Und das meist mit überhöhter Geschwindigkeit, wie die Anwohner immer wieder feststellen müssen. Vor zwei Jahren ist das Thema wieder aufgeflammt. „Die fahren wie die Irren“, sagt Frank Morgenstern, der für alle Bewohner des kleinen Ortes spricht. Insbesondere auch für jene, deren Kinder auf der zum Teil unübersichtlichen Bergstraße ohne Gehweg unterwegs sind.

Normalerweise ist für Lkw die Durchfahrt verboten, ebenso sind Autofahrer angehalten, ihre Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h zu beschränken. Das mache allerdings kaum einer, der durch den Ort rollt, obwohl die Bergstraße nicht nur schmal, sondern auch zum Teil extrem unübersichtlich ist.

Vier Aufpflasterungen an kritischen Punkten

Die vier Aufpflasterungen, die vor besonders gefährlichen Punkten und auf der Geraden platziert werden, sollen solche Abstände haben, dass der Autofahrer nicht gleich wieder Gas geben kann. Eine Bremsschwelle aus Hartgummi, wie sie bereits am Ortseingang von Ullrichsberg aus Richtung Haßlau liegt, reicht den Anwohnern nicht. Erfahrungen zeigen, dass vor allem größere Fahrzeuge diese kaum wahrnehmen. In der Nossener Straße in Roßwein, wo es seit diesem Jahr eine solche Schwelle am Übergang vom Asphalt zum gepflasterten Teil des Straßenbelages gibt, ist die Wirkung zwar spürbar. Doch Busfahrer beispielsweise würden die Schwelle nach wie vor ignorieren und mit mehr als den erlaubten 30 km/h durch die kleine Straße brausen, wie auch Ute Lomtscher von der Christlichen Buchhandlung dort bestätigt.

„Der Leidensdruck ist groß genug“

Allerdings sind diese Bodenschwellen im Zweifelsfall vergleichsweise schnell wieder entfernt. Nicht so ein schlafender Polizist aus Pflastersteinen. Um möglichem Ärger aus dem Weg zu gehen, hat sich die Stadt von allen Anwohnern in Ullrichsberg per Unterschrift bestätigen lassen, dass die Aufpflasterung tatsächlich und unbedingt erwünscht ist. „Der Leidensdruck ist groß genug“, sagt Frank Morgenstern.

Zustimmung trotz möglicher Probleme

Zuletzt hatte man nämlich in Gleisberg eine solche Bremsschwelle wieder entfernen müssen, weil Anwohner sich darüber beschwert hatten – zu laut, unnötig, weil sowieso in einer 30er-Zone und auch zu gefährlich – im Winter lasse sich nach dem Abbremsen schwer wieder anfahren, weil die betroffene Stelle am Berg lag. Das soll in Ullrichsberg vermieden werden. Dort haben tatsächlich alle Einwohner ihr Einverständnis erklärt – und das, obwohl die Schwellen auch an einem bergigen Straßenstück und in einer 30er-Zone liegen werden. Normalerweise, so ist aus Roßweins Ordnungsamt zu hören, gehören diese Aufpflasterung tatsächlich nicht an den Berg, weil Autos dann eventuell kippen könnten.

Von Manuela Engelmann-Bunk