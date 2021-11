Testen und Masken – So lief der Schulstart nach den Herbstferien in der Region Döbeln

Region Döbeln

Der Schulstart nach den Herbstferien verlief am Montag größtenteils ohne Überraschungen. Es gab am Morgen trotz der aktuell hohen Inzidenzwerte nur ganz wenige positive Tests unter den Schülern. Dennoch sind die Schulleiter in der Region gerade etwas pessimistisch, ob in Anbetracht der weiter steigenden Corona-Zahlen in der kommenden Woche die Maskenpflicht für die älteren Schüler ab Klasse 5 tatsächlich fallen kann.

An der Oberschule Am Holländer in Döbeln-Nord atmet Schulleiterin Katrin Wagner am ersten Tag nach den Ferien hörbar auf. Lediglich ein Test fiel am Morgen positiv aus. „Und das bei 450 Schülern. Ich hatte mit mehr gerechnet und hoffe, das bleibt so“, sagt sie. Lediglich drei positive Tests gab es bisher in diesem Schuljahr, und das bei aktuell drei Tests pro Woche. Auch die vorhandenen Lehrer der Schule waren am Montag gesund am Start. „Die aktuellen Zahlen zeigen uns, dass Hygiene, Abstand und die Maske im Schulhaus auch weiter angesagt sein werden.“ Dennoch hofft Katrin Wagner, dass ab nächste Woche wenigstens am Platz im Unterricht die Maskenpflicht entfallen kann. Sicher ist sie sich da aber nicht. „Wir beobachten die Entwicklung der Belegungszahlen in den Krankenhäusern. Das wichtigste ist, dass jeden Tag der Unterricht stattfinden kann und wir nicht wieder in häusliche Lernzeit gehen müssen. Dann wäre viel gewonnen und ist auch die Maske und das Testen kein Problem“, sagt sie. So scheinen das auch Schüler und Elternschaft zu sehen. Aktuell gibt es an der Döbelner Oberschule keine Eltern, die Tests oder Masken verweigern und ihr Kind deshalb nicht in die Schule schicken.

Auch an der Grundschule in Döbeln-Ost lief der Start am Montag reibungslos. Hier wurden alle Kinder negativ getestet und auch kein Lehrer fällt wegen Krankheit aus. Lediglich ein Kind wird von den Eltern aktuell nicht zur Schule geschickt, weil sie das Testen verweigern. Die Schule hat den Fall ans Landesamt für Schule und Bildung und das Jugendamt abgegeben, weil ja die Schulpflicht in Sachsen wieder gilt. „Wir sind alle daran interessiert, dass die Schulen offen bleiben. Zur jüngsten Schulkonferenz hatten wir uns mit den Eltern sehr gut darüber ausgetauscht, welche Schwierigkeiten die häusliche Lernzeit in den Elternhäusern mit sich brachte. Und alle sind wir sehr dankbar, wenn uns das erspart bleibt“, sagt Schulleiterin Andrea Katzer.

In der Oberschule Waldheim ist der Schulbetrieb ebenfalls ganz normal angelaufen. Alle Schüler und Lehrer sind erschienen, keiner wurde laut Schulleiter Jan Genscher positiv auf Corona getestet. Dreimal pro Woche müssen sich die Schüler testen lassen, was mit Nasenabstrich geschieht. „Wer ein ärztliches Attest vorlegt, dass er dies nicht verträgt, kann auch einen Spucktest machen“, sagt Jan Genscher.

Keinen positiven Tests gab es gestern auch am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha, aber einige Krankmeldungen. Vor den Ferien gab es nur einen positiven Fall. Doch über die Ferien waren zwei Schüler in Quarantäne, bei fünf weiteren gab es neue positive Nachweise in den Ferien. Bei 546 Schülern ist das überschaubar. „Das Virus wird aber um uns keinen Bogen machen“, sagt Schulleiterin Heike Geißler. Ob die Maskenpflicht im Unterricht nächste Woche fällt, da ist sie sich nicht mehr sicher.

„Toi, toi, toi – wir hatten auch am Montag keine positiven Testungen. Ich habe den Schülern deshalb zum Schulstart mal gesagt, dass ich stolz auf sie bin, wie sie sich an die Hygieneregeln und die Maskenpflicht halten“, sagt Kristin Dorias-Thomas, Schulleiterin der Peter-Apian-Oberschule Leisnig. Diese Woche wird noch am Mittwoch und am Freitag getestet und auch die Maskenpflicht im Unterricht, so glaubt sie, wird nächste Woche vielleicht noch nicht fallen können. Aktuell hat es die Schule mit zwei Kindern zu tun, deren Eltern diese nicht in die Schule schicken, weil sie das Testen ablehnen. Darunter eine Fünftklässlerin, die seit Schuljahresbeginn noch nicht einmal in ihrer neuen Oberschule war. Um diese Verstöße gegen die Schulpflicht muss sich nun das Ordnungsamt kümmern. „Ich bin darüber traurig, denn wir wollen doch für alle unsere Schüler da sein“, sagt die Schulleiterin.

Auch bei den 760 Schülern am Lessing-Gymnasium Döbeln gab es am Montag nach den Herbstferien keine positiven Tests. Das ist eine gute Nachricht für Schulleiter Michael Höhme, der kurz vor den Ferien wegen Corona eine achte Klasse in häusliche Lernzeit schicken musste. Mit gemischten Gefühlen schaut er auf die Belastungsstufe bei der Belegung der Krankenhausbetten in Sachsen. Von ihr wird abhängen, ob die Maskenpflicht im Unterricht nächste Woche fallen kann.

Viele der größeren Schüler am Gymnasium seien geimpft. Am Dienstag bekommen weitere Schüler, die das freiwillige Impfangebot zu Schuljahresbeginn nutzten, ihre Zweitimpfung. Auch Testverweigerer unter den Eltern der Schüler gebe es keine. Für Kinder, die etwa zu Nasenbluten neigen, bietet die Schule Spucktests an.

Von Thomas Sparrer und Dirk Wurzel