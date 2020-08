Er macht nur Ärger und nimmt Platz weg: Der Grünstreifen neben dem Gehweg in Zschepplitz soll weg. Das wünschen sich zumindest die Gemeinderäte von Großweitzschen. Doch die Kosten dafür explodieren.

