Teure Fotos aller zwölf Kilometer – die B 169 ist die Blitzermeile Mittelsachsens

Die B 169 ist eine Blitzermeile. Rund 50 Kilometer sind es zwischen Riesa und Hainichen und aktuell stehen insgesamt sieben aktive stationäre Blitzgeräte an dieser Strecke (für beide Fahrtrichtungen zusammengezählt). Und bald werden es noch mehr. Zwei Landkreise und eine Große Kreisstadt überwachen die Geschwindigkeit und schicken teure Briefe an zu schnelle Autofahrer. Das kostet bald noch mehr, wenn am Dienstag der neue Bußgeldkatalog in Kraft tritt. Aktuell stehen an der B 169 in jeder Richtung vier Blitzer. Rechnerisch also aller rund zwölf Kilometer einer.

Auch dieser Veteran im Landkreis Meißen macht noch teure Fotos. Quelle: Sven Bartsch

Los geht die Fahrt in Riesa. Vierspurig, wie eine Autobahn ist die B 169 zwischen Riesa und Seerhausen ausgebaut. Dann aber ist Schluss. Zunächst teilt sich die 169 eine Trasse mit der Bundesstraße 6 in und bei Seerhausen, bevor sie wieder rechts ins Dorf abzweigt. Im Rückspiegel sieht der Fahrer den ersten uralten Starenkasten, der an der B 169/B6 in Richtung Riesa und überwacht, ob sich die Autofahrer an die 50 Stundenkilometer halten, die in diesem Bereich bereits vor dem Ortsteingang angeordnet sind. „Es ist beabsichtigt am Standort Seerhausen/B6 die bestehende Anlage durch neue Technik zu ersetzen, welche keine fahrbahninvasiven Sensorfelder verwendet“, sagt Doris Käther von der Pressestelle des Landratsamtes Meißen.

In Seerhausen steht seit Jahrzehnten dieser Blitzer. Quelle: Sven Bartsch

In Seerhausen selbst steht ein weiterer Blitzer-Veteran, der gefühlt aus den 1990er Jahren stammt. Er misst die Autofahrer in Richtung Döbeln. Seit wann genau, wissen nicht mal die Verantwortlichen im Landratsamt Meißen. „Der Standort wurde bereits durch den Landkreis Riesa vor der Kreisreform betrieben. Der konkrete Zeitpunkt der Inbetriebnahme lässt sich nicht abbilden“, antwortet Doris Käthner auf eine entsprechende Anfrage von lvz.de.

Wieviel Geld der Landkreis Meißen mit den Anlagen einnimmt, kann das Landratsamt nicht mitteilen. „Eine auf den einzelnen Standort differenzierte Darstellung der Einnahmen wird nicht vorgenommen, so dass hierzu keine Aussage erfolgen kann“, heißt es dazu aus der Pressestelle.

Der macht keine Fotos mehr: Der Zombie-Blitzer in Ostrau bremst aber noch viele durch pure Abschreckung. Quelle: Sven Bartsch

Nach Seerhausen kommt bis Döbeln-Neudorf kein stationärer Blitzer. Allerdings ist einer beim Abzweig Hohenwussen geplant. Der Landkreis Mittelsachsen will diesen aufstellen. „Die Messstelle wird voraussichtlich noch 2021 in Betrieb genommen, nur in Fahrtrichtung Riesa“, sagt dazu Peggy Hähnel, Pressereferentin im Landratsamt (LRA) Mittelsachsen. Ebenfalls in Fahrtrichtung Riesa zeigt der Zombie-Blitzer an der Kreuzung in Ostrau. Was ist eigentlich mit dem? „Der Blitzer ist seit mehreren Jahren aufgrund der Fahrbahnschäden außer Betrieb. Über eine Erneuerung der Sensoren in der Fahrbahn wird entschieden, wenn an dieser Stelle ein Straßenbau erfolgt“, sagt Peggy Hähnel. Sollte sich der Landkreis dazu entscheiden, diese Anlage zu reaktivieren, würden bei Ostrau in Richtung Riesa dann Blitzer im Abstand von etwa zwei Kilometern stehen – der in Ostrau und dann der am Abzweig nach Hohenwussen.

An diesen Unfallschwerpunkt will das Landratsamt noch in diesem Jahr einen Blitzer stellen. Quelle: Sven Bartsch

25 Kilometer haben die Autofahrer ab Seerhausen Ruhe vor stationären Blitzern. Bis Neudorf. Dort steht seit 2013 zwei Überwachungsanlagen der Stadt Döbeln – eine für jeweils eine Richtungs-Fahrspure. Mit einer Antwort auf die Frage nach den Einnahmen, die die Große Kreisstadt Döbeln mit dieser erzielt, tut sich die Stadtverwaltung schwer. „Das Ordnungsamt erfasst alle Einnahmen, die durch Verwarngelder und Bußgelder erzielt werden in einer Kostenstelle. Dahin gehen Einnahmen aus dem fließenden Verkehr, dem ruhenden Verkehr oder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (z.B. Bußgelder für illegal entsorgten Müll, Hundekot usw.). Eine gesonderte Ausweisung der Einnahmen aus dem fließenden Verkehr wird nicht vorgenommen, daher kann ich Ihnen hier auch keine Summen nennen“, so Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Der Neudorfer Blitzer bei Döbeln löste 2021 schon 280 Mal aus. Quelle: Sven Bartsch

Auf wiederholte Nachfrage teilt Thomas Mettcher dann wenigstens die Anzahl der Verstöße mit, welche die Anlage in Neudorf in den vergangenen drei Jahren erfasst hat. 2018 waren es 371 Verkehrsordnungswidrigkeiten, 2019 dann 527 und 2020 lag die Zahl bei 355. Im laufenden Jahr sind schon 280 Autofahrer in die Neudorfer Blitzfalle getappt. Wesentlich eindrucksvoller sind die Zahlen, welche Peggy Hähnel vom LRA Mittelsachsen für die Blitzer in Greifendorf und Schlegel nennen kann: 2019 ging die Solo-Anlage in Greifendorf für beide Fahrtrichtungen in Betrieb. Auf der B 169 gilt in diesem Bereich Tempo 30. Vor zwei Jahren löste der Blitzer 8313 Mal aus, der schnellste Fahrer war mit 62 Kilometern pro Stunde unterwegs. 12124 Mal blitzte es 2020 in Greifendorf, Rekord sind 79 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 30. Im laufenden Jahr hat es 9560 Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer erwischt. Rekord: 63 Stundenkilometer.

In Greifendorf blitzt es ab Tempo 30. Im laufenden Jahr machte die Anlage schon mindestens 9650 Fotos. Quelle: Dirk Wurzel

Keine vier Kilometer von Greifendorf entfernt stehen in Schlegel zwei weitere Blitzer – für jede Fahrtrichtung einer. Diese Anlage kommt sogar in einer Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz zu Ehren. Die unbekannt gebliebenen Kurierfahrer eine mutmaßlichen Bande von Autodieben sind da reingebrettert und haben so den Fotobeweis geliefert, dass geklaute Autos nach Heyda zum Zerlegen gefahren wurden. Das verhandelt das Landgericht Chemnitz gerade. Insgesamt stellte das LRA Mittelsachsen 2018 über 23540 zu schnelle Fahrzeuge fest. Das schnellste war mit 111 Kilometern pro Stunde durch den Blitzer gebrettert. Erlaubt sind dort 50 Km/h. 2019 gab es 24117 Überschreitungen in Schlegel (Rekord: 109 Km/h) und 2020 „nur“ 13282. Allerdings war in dem Jahr das schnellste gemessene Fahrzeug mit 121 Kilometern pro Stunde unterwegs. Macht aktuell 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Ab Dienstag erhöht sich das Bußgeld für einen solchen Verstoß um 100 Euro. Im laufenden Jahr blitzte es bereits 11584 Mal in Schlegel mit einem Rekord von 103 Km/h.

Schlegel, in Richtung Hainichen der letzte Blitzer vor der Autobahn. Fast 12000 Kraftfahrer hielten sich 2021 nicht ans Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Quelle: Dirk Wurzel

Endlich in Hainichen geht es auf die Bundesautobahn 4. Egal, in welcher Richtung: Auf der Schnellstraße heißt es ab Auffahrt erstmal ein paar Kilometer weit freie Fahrt für freie Bürger. Und was in Schlegel unter Raserei rangiert, ist auf der ganz linken Spur der A 4 ein Schleichen.

Alle Blitzerstellen zwischen Hainichen und Riesa – die aktiven, der stillgelegte in Ostrau und der geplante am Abzweig Hohenwussen. Quelle: Montage: Sven Bartsch

Von Dirk Wurzel