Teure Leitung zum ökologischen Fuhrpark in Roßwein

Zwei Stromtankstellen sind seit Dezember auf dem Firmengelände der Roßweiner Gemeinhardt Service GmbH in Betrieb. Die beiden Säulen sollen der Auftakt sein für eine sukzessive Umrüstung aller Firmenfahrzeuge auf Elektroenergie. Zumindest ist das der Plan der beiden auch ansonsten ziemlich innovativen Geschäftsführer Dirk Eckart und Walter Stuber. Doch jetzt sehen sich die beiden ausgebremst. Denn für eine komplette Umstellung brauchen die Firmenchefs mehr Strom auf ihrem Gelände im Roßweiner Gewerbegebiet Goldene Höhe anliegen, als sie haben. Und als sie – zumindest nicht ohne selbst enorme Kosten auf sich nehmen zu müssen – zeitnah bekommen.

Ernüchternd: 200 000 Euro für eine neue Versorgungsleitung

Seit Anfang 2020 beschäftigen sich die Gerüstbauer mit der Umstellung auf Elektroenergie. Acht Fahrzeuge sollen zukünftig mit Strom rollen und auch zwei Lkw, die bis zu 300 Kilometer weiter mit einer Tankfüllung fahren können und mit denen die neun Auszubildenden des Unternehmens unterwegs sind. dafür allerdings bräuchte man zusätzlich zu den beiden bis jetzt schon existierenden Zapfsäulen, die insgesamt 22 Kilowatt abgeben, vier weitere mit jeweils 50 Kilowatt. Momentan ein Ding der Unmöglichkeit. Denn soviel Strom liegt im Gewerbegebiet gar nicht an.

Der entsprechende Antrag bei der Mitnetz im vergangenen Jahr war ernüchternd: Insgesamt würde es rund 200 000 Euro kosten, von der Hauptstraße aus, wo offenbar eine 50-KW-Leitung liegt und eine Abzweigung möglich wäre, eine Leitung bis auf das Firmengelände zu legen. Zahlen müssten das die Unternehmer selbst.

Zukünftig würden Roßweins Gerüstbauer gern mehr Elektrofahrzeuge auf ihrem Gelände tanken. Quelle: Sven Bartsch

Auch den Einsatz von Solarenergie haben Dirk Eckart und Walter Stuber ins Kalkül gezogen, grundsätzlich, aber auch um eventuell auf die teure Stromleitung verzichten zu können. Auf dem großen Dach ihrer Lagerhalle ist ausreichend Platz für eine Photovoltaikanlage. Dafür bedarf es einer Investition von rund 100 000 Euro. „Das werden wir auch machen, aber es löst nicht unser Problem.“ Denn versorgen könnte man damit maximal das Bürogebäude und die beiden jetzt schon existierenden Zapfsäulen. Für die jüngst in Betrieb genommene Teilewaschmaschine, in der Gerüste von Schmutz und Rückständen befreit werden, würde dieser Strom auch nicht genügen. Schon jetzt liegt dafür zu wenig an, so dass die Anlage mit einem Dieselnotstromaggregat betrieben werden muss. Das haben die Unternehmer wiederum für rund 60 000 Euro angeschafft.

Voraussetzungen für ökologisches Fahren nicht gegeben

Ohne die Leitung von der Hauptstraße werden Dirk Eckart und Walter Stuber nicht vorankommen mit ihrem Vorhaben, auf Elektroenergie umzusteigen. „Wir sind bereit, uns mit 20 Prozent an den Kosten zu beteiligen“, so Stuber, dem der Zwang missfällt, so viel mehr zu investieren, um ökologisch fahren zu können. Grundsätzlich richtet sich der Appell der beiden Unternehmer an den Staat, die Kommune, die großen Energieversorger. „Es wird gefördert, auf Elektroautos umzusteigen, aber die Voraussetzungen dafür sind einfach gar nicht da“, so Eckart.

