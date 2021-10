Teurer als erwartet: Neue Brandmeldeanlage für Ostrauer Kita

Ostrau

Es steht schon lange auf der To-Do-Liste der Gemeinde: In der Kindertagesstätte „Jahnataler Wiesenstrolche“ in Ostrau soll in Sachen Brandschutz nachgebessert werden. Damit kommt die Gemeinde einer Auflage zuvor, denn rein rechtlich gesehen besteht noch kein Handlungsbedarf. Trotzdem will die Gemeinde Ostrau als Träger der Einrichtung die Thematik angehen. Bereits vor zwei Jahren wurde geprüft, welche Defizite in Sachen Brandschutz in der Einrichtung bestehen. Größte Baustelle ist eine flächendeckende Brandmeldeanlage. Und genau so eine soll die Ostrauer Kindertagesstätte jetzt bekommen.

Denn – und das ist gesetzlich festgeschrieben – Aufenthaltsräume, in denen Personen schlafen und die Flure, die zu diesen Räumen hinführen, müssen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. „Aus dem sich ergebenden Überwachungsumfang scheint es sinnvoll, die Einrichtung mit einer flächendeckenden Brandmeldeanlage auszustatten“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

4.000 Euro teurer als erwartet

Mit der Planung zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Anlage beauftragte die Gemeinde das Ingenieurbüro für Haustechnik GmbH aus Döbeln. Das Planungsbüro schätzte die Kosten für die neue Brandmeldeanlage auf rund 21.200 Euro. Nachdem die Gemeinde die Arbeiten ausgeschrieben hat, erhielt sie lediglich zwei Angebote. „Nur eins davon war verwertbar“, erklärt Schilling. Es fehlten wesentliche Zahlen. Demnach blieb lediglich ein Angebot übrig – und das liegt mit 25.100 Euro knapp 4.000 Euro über der eigentlichen Kostenschätzung. Trotzdem gaben die Ostrauer Gemeinderäte grünes Licht. Sie vergaben den Auftrag an die Firma ASTA Koch aus Grimma.

Die Kosten für die neue Brandmeldeanlage muss die Kommune auch nicht komplett selber tragen. Sie erhält Fördermittel, um das Vorhaben umzusetzen. Einen entsprechenden Antrag reichte die Gemeinde im Juni dieses Jahres ein. Über das Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ werden so 71,5 Prozent der Kosten gefördert.

Lesen Sie auch Gasthof in Obersteina: Neuer Anlauf für langersehnten Abriss

Die neue Brandmeldeanlage ist nicht das einzige Vorhaben, dass die Gemeinde über das Fördermittelprogramm „Vitale Dorfkerne“ umsetzt. Auch der Abriss des alten Gasthofes in Obersteina und die anschließende Gestaltung der freiwerdenden Fläche zum Dorf-Treffpunkt kann davon realisiert werden.

Für beide Maßnahmen gibt es nicht ganz die 75-prozentige Förderung, die ursprünglich im Förderprogramm ausgeschrieben wurde. Stattdessen sind es knapp 71 Prozent. „Sonst wäre eine Maßnahme hinten runtergefallen“, weiß der Bürgermeister. Für die Gemeinde ist das trotz der eingebüßten Prozentpunkte ein Glücksfall.

Von Stephanie Helm