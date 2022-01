Döbeln

Allein 450 neue Kunden standen im Dezember bei den Döbelner Stadtwerken auf der Matte. Ihr Stromanbieter hatte ihnen aufgrund der exorbitant gestiegenen Strompreise am Tagesmarkt die Belieferung gekündigt. Nun muss ihnen der örtliche Regionalversorger in seinem Netz den Strom liefern, allerdings im teuren Grundversorgungstarif.

„Wir haben niemanden im Regen stehen lassen müssen und alles ausgereizt, um Härten zu vermeiden. So konnten wird die große Mehrzahl der Kunden sogar noch innerhalb einer Toleranzspanne in unseren günstigeren Tarifen aufnehmen“, sagt Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Stadtwerke Döbeln. „Trotz Omikron haben wir unsere Serviceschalter vor Ort nicht geschlossen und versucht, den gestrandeten Fremdkunden vor Ort zu helfen“, lobt Fehnle sein Team. Ihn ärgert aber mächtig, wie die Kunden in den vergangenen Jahren von Politik und Verbraucherschützern in die Falle geschickt wurden. „Alle warben für kurzfristige Stromverträge von Billiganbietern, die die Strommengen dafür am Kurzfristmarkt einkauften. Die Kunden wurden als wechselfaul beschimpft und bekamen eine Billig-Mentalität anerzogen. Wer den Stromanbieter am besten mehrmals im Jahr wechselt, bekam die günstigsten Preise und am besten noch ein I-Phone obendrauf. So wurde die Kunden in die Arme von Spekulanten getrieben und die auf Versorgungssicherheit bedachten Regionalversorger wurden in die Ecke gestellt “, ärgert sich Gunnar Fehnle. Dabei hätten die Verbände der Energiewirtschaft schon seit Jahren davor gewarnt, dass die Stromversorgung am Kurzfrist-Markt zu riskant sei. Für Fehnle ist das jetzige Debakel um deutschlandweit hunderttausende Stromkunden der Beweis dafür, dass Strom, Gas und Wärme Daseinsfürsorge sind und deshalb nicht in die Hände von Spekulanten gehören. Entweder man wolle Versorgungssicherheit und könne für seine treuen Vertragskunden die Strommengen langfristig und zu guten, stabilen Preisen beschaffen oder man setzt auf Billigstromanbieter, die dauerhaft am kurzfristigen Spotmarkt einkaufen und sich wegen der aktuellen Preissteigerungen an diesem nun vom Acker machen und die Kunden im Stich lassen.

90 Prozent der Kunden im Netz der Stadtwerke Döbeln haben mit dem regionalen Anbieter einen längerfristigen Stromvertrag von mindestens einem Jahr. Für diese Vertragskunden kauft das Unternehmen den errechneten Jahresbedarf von 40 Millionen Kilowattstunden etwa eineinhalb Jahre zuvor in mehreren Tranchen an der Strombörse. So hatten die extremen Strompreissteigerungen am Kurzfristmarkt im Herbst keine direkten Auswirkungen. Die zum Jahreswechsel gesunkene EEG-Umlage wurde als Preissenkung direkt an die Kunden weitergegeben. Kommen nun neue Kunden in Größenordnungen dazu, weil ihnen ihr Billiganbieter gekündigt hat, müssen auch die Stadtwerke deren zusätzlichen Strombedarf zu aktuell teuren Tagespreisen nachordern. Das macht die Grundversorgungstarife teurer. Die meisten der von anderen Anbietern gekündigten Stromkunden brachten die Stadtwerke aber dennoch in ihrer vor Monaten großzügiger eingekauften Stromtranche zum Preis von durchschnittlich 27,37 Cent pro Kilowattstunde (brutto) unter. Knapp wurde es aber für die erst zum Jahreswechsel gekündigten Stromio-Kunden. Da waren die kleinen Reserven in der Strommenge der Stadtwerke aufgebraucht. Sie bekommen ihren Strom aber immerhin in einem neuen Tarif für durchschnittlich zehn Cent mehr pro Kilowattstunde. Deutschlandweit liegt die Spanne für die gekündigten Neukunden bei 40 bis 80 Cent pro Kilowattstunde.

Envia musste 25 000 gestrandete Stromkunden übernehmen

Härter traf es die enviaM. Der deutlich größere Regionalversorger musste in seinem Versorgungsgebiet, wozu auch der Altkreis Döbeln gehört, rund 25 200 Kunden übernehmen, deren Anbieter in den letzten Wochen die Versorgung eingestellt hatten, darunter über 19 000 ehemalige Stromio-Kunden. „Alle Kunden werden selbstverständlich von uns nahtlos weiterversorgt. Im Normalfall fallen Kunden, deren Anbieter die Belieferung eingestellt hat, beim örtlich zuständigen Grundversorger in die Ersatzversorgung“, sagt Cornelia Sommerfeld, Pressesprecherin der envia Mitteldeutsche Energie AG. Für die ehemaligen Kunden von Stromio hat das Unternehmen aber aufgrund der großen Anzahl die Ersatzversorgung wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit abgelehnt. „Da ein derart hoher Kundenzuwachs nicht vorhersehbar war, wurde dieser daher weder bei der Energiebeschaffung noch bei der Kalkulation der Grund- und Ersatzversorgungspreise berücksichtigt. Konsequenz ist, dass die zur Versorgung dieser Kunden benötigte Strommenge kurzfristig nachbeschafft werden musste und wir den ehemaligen Stromio-Kunden die Belieferung zu Sondervertragskonditionen anbieten müssen. Bei enviaM gelten die allgemeinen Preise der Grund- und Ersatzversorgung von 28,99 Cent/kWh und 145,05 Euro Grundpreis/Jahr brutto. Die Belieferung der ehemaligen Stromio-Kunden erfolgt nun im Rahmen des Sonderproduktes zu einem Verbrauchspreis von 54,29 Cent/kWh und einem Grundpreis von 145,05 in Euro/Jahr brutto. Der Sondervertrag kann jederzeit durch Abschluss eines Vertrages bei einem anderen Energielieferanten beendet werden“, so die Sprecherin. Die enviaM begrüßt mögliche Gesetzesänderungen der Bundesregierung zum Schutz der Verbraucher. „Der Energiemarkt ist kein Markt, der sich auf der Vertriebsseite für Spekulationen eignet. Wenn man am Markt teilnimmt, muss man mit einer nachhaltigen Präsenz teilnehmen. Als Grundversorger mit einer vorausschauenden, langfristigen Beschaffungsstrategie fangen wir jetzt die Kunden jener Anbieter auf, die riskante Beschaffungsmodelle verfolgen. Bei der Wahl des Energieanbieters raten wir den Kunden daher, Versorger mit einer seriösen Geschäftsgrundlage zu wählen und nicht vermeintlichen Schnäppchenangeboten aufzusitzen.“

Von Thomas Sparrer