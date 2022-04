Hartha

Volker Körner, geschäftsführender Gesellschafter der ehemaligen Buntweberei von Hartha, meldet sich nach dem Beitrag „Hartha: Neun Millionen Investition für modernen Einkauf“ zu Wort. Die mit 24 000 Quadratmetern angegebene Flächengröße des Bauareals könne nicht stimmen.

Abriss-Material korrekt entsorgt?

Zum Abriss erwähnt er ebenfalls Müll und Spulen im Erdreich. Dies stellte das Unternehmen Halsdorfer+Ingenieure fest. Dieses will, wie berichtet, auf dem Gelände für großflächigen Einzelhandel bauen. Es stellt sich die Frage, ob das Abriss-Material 2011 korrekt entsorgt wurde.

Körner lässt vom Anwalt prüfen

Körner will von diesen Dingen im Erdreich erst von dem Unternehmen Halsdorfer+ Ingenieure erfahren haben: Nach Beendigung der Abrissarbeiten 2011 habe ihm „die Abrissfirma bestätigt, dass alles vorschriftsmäßig entsorgt worden ist. Vor zirka vier Wochen hat mich Herr Herburg von der Firma Halsdorfer+Ingenieure darauf aufmerksam gemacht, dass bei Probebohrungen Müll und Spulen gefunden wurden. Mein Anwalt prüft gerade rechtliche Schritte gegen das Abrissunternehmen.“

Kauf fast geplatzt – Preisnachlass

Karl-Heinz Herburg dazu: „Wegen den nun wesentlich höheren Ausgaben für die heutige Beräumung wäre der Kauf des Grundstücks seitens unseres Unternehmens kurz zuvor beinahe geplatzt. Der Kauf kommt nur zustande, weil der Verkäufer, Herr Körner, nachträglich den Kaufpreis nachließ.“

Vorm Bau zwei Millionen Euro in die Erde versenken

Das gleiche die zu erwartenden Mehrkosten dennoch bei weitem nicht aus. Zu dem Grundstückspreis von etwas mehr als 700 000 Euro müssten die Kosten der Bodensanierung von rund 1,3 Millionen Euro dazugerechnet werden. Bevor das Unternehmen überhaupt bauen kann, schluckt das Grundstück zwei Millionen Euro – für ein Grundstück, auf dem laut Körners Schreiben 2011 angeblich „ alles vorschriftsmäßig entsorgt“ worden sein soll. Herburg: „Nach reiflicher Abwägung der Lage bekennen wir uns trotzdem zu dem Projekt.“

Geschäftsführer, Gesellschafter, heute Liquidator

Volker Körner war geschäftsführender Gesellschafter der Buntweberei Hartha GmbH. 2001 wurde die Firma in den Gebäuden der privatisierten vormaligen Harthaer Textilwerke gegründeten. Körner schreibt über die Buntweberei Hartha GmbH: „Nach der Insolvenz wurde durch den damaligen Insolvenzverwalter, Dr. Nikolaus Schmidt, das gesamte Grundstück in Form einer ’echten Freigabeerklärung’ frei gegeben. Das Gericht in Leipzig hat mich dann zum Liquidator der Buntweberei Hartha GmbH i. L. ( in Liquidation – Anmerkung der Redaktion) ernannt. Laut Kaufvertrag werden 18 160 Quadratmeter verkauft und nicht 24 000. Der Abriss erfolgte im Jahre 2011, beginnend im März-April und beendet im September/Oktober und nicht im Jahr 2013.“

Baufläche kleiner

Im Rahmen der jüngsten Übergabe der Baugenehmigung an Halsdorfer + Ingenieure fiel die Quadratmeterzahl 24 000. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos): „24 000 Quadratmeter beträgt die Gesamtfläche der Textilwerke. Teilstücke sind jedoch bereits verkauft, die heutige Baufläche demnach kleiner.“

Abrissunternehmen schon vor Netto-Markt-Bau aktiv

Körner legt des Weiteren Wert auf die Darstellung, in den Kellerräumen habe sich nie eine Spinnerei befunden. „Diese befand sich in einem Gebäudekomplex auf dem Gelände des heutigen Netto-Marktes. Mit Baugenehmigung zum 21. September 2006 durch das sächsische Bauamt ging diese Fläche an die Firma Radisbona über. Diese ließ dann das alte Gebäude durch ein Abrissunternehmen zurück bauen und errichtete den heutigen Netto-Markt.“ Das gleiche Abrissunternehmen habe 2011 die restlichen Gebäude zurück gebaut.

Von Steffi Robak