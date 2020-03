Tharandter Oldtimer rollt ins Roßweiner Museum

Rosswein/Tharandt

Das ließ sich Tharandts Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) nicht nehmen. Bei der Übergabe dieses Feuerwehr-Oldtimers wollte er persönlich dabei sein. Deshalb reiste er Montagfrüh nach Roßwein.

Von Partnerstadt Blaubeuren

Im dortigen Feuerwehrmuseum an der Stadtbadstraße wartete bereits der Vorsitzende des Vereins Feuerwehrhistorik Roßwein, Detlef Bender, mit einem seiner aktivsten Mitstreiter, Ingolf Börner, auf die Gäste. Als erster, sozusagen als Vorhut, traf Ortswehrleiter Sven Papperitz aus der ostsächsischen Forststadt ein. Er berichtete: „Das Tanklöschfahrzeug 16 von Magirus-Deutz, das hier gleich auf den Hof fahren wird, ist Baujahr 1961. Wir haben es 1992 von unserer baden-württembergischen Partnerstadt Blaubeuren bekommen und hatten es dann noch über zehn Jahre im Einsatz. Es hat uns viele gute Dienste geleistet, war immer zuverlässig.“

Dauerleihgabe

Bürgermeister Silvio Ziesemer erklärte, weshalb das Fahrzeug als Dauerleihgabe künftig im Roßweiner Feuerwehrmuseum Zuhause sein soll: „Außer Dienst gestellt, stand es zuletzt bei uns in einer Garage der Grundschule. Doch diese möchte die Garage gern selbst nutzen, um Gerätschaften unterzustellen.“ Der Bürgermeister fragte fairerweise in der Partnerstadt Blaubeuren an. Von dort hieß es: Geschenkt ist geschenkt! So kam die Idee auf, den roten Oldtimer nach Ausschreibung eventuell an einen Liebhaber zu verkaufen. Mindestens 15 000 Euro hätte das vielleicht in die Stadtkasse gespült. Doch zu viele Erlebnisse und Emotionen sind mit dem Magirus-Deutz verbunden. Und so bemühte sich vor allem Klaus Kuhnert von den Tharandter Feuerwehr-Kameraden, ihn doch noch als Traditionsfahrzeug zu bewahren. So kam das Roßweiner Feuerwehrmuseum ins Spiel.

„Überführung“ gelungen

Kurz vor 10 Uhr am Montag war es dann soweit. Mit einem lauten Brummen rollte das TLF 16 an der Stadtbadstraße vor. Klaus Kuhnert und sein Feuerwehrkollege Peter Schön hatten die „Überführung“ übernommen. In Millimeterarbeit steuerte Schön den Oldtimer rückwärts auf den Hof, wo zunächst ein Erinnerungsfoto entstand und dann in eine der ehemaligen Wäschereihallen, in denen heute das Museum untergebracht ist.

Ordentlich untergestellt

„Ich finde, damit haben wir eine gute Lösung gefunden. Das Auto bleibt uns als Eigentümer als ideeller Wert erhalten. Es ist hier ordentlich untergestellt und erfüllt als Museumsexponat in Roßwein einen nützlichen Zweck. Wir werden diese neue Verbindung nutzen und zum Beispiel mit der Jugendfeuerwehr Exkursionen nach Roßwein unternehmen.“

15 Jahre Feuerwehrmuseum

Es ist vor allem die Mund-zu-Mund-Propaganda, die laut Vereinschef Detlef Bender dazu beiträgt, dass das Roßweiner Feuerwehrmuseum immer wieder neue Objekte erhält. Dazu gehören zum Beispiel eine Feuerwehrleiter von 1963 aus Radeburg, ein Zughilfsfahrzeug aus dem brandenburgischen Schraden sowie zwei LO (Robur) und ein W 50 aus Colmnitz (Gemeinde Klingenberg). „In diesem Jahr begehen wir zwei Jubiläen – 15 Jahre Feuerwehrmuseum Roßwein und 35 Jahre Feuerwehrhistorik Roßwein. Wir waren zudem die erste Arbeitsgruppe des Sächsischen Feuerwehrmuseums Zeithain“, berichtet Detlef Bender. Anlässlich des Museum-Geburtstages bereitet der Verein für den 3. Oktober ein Fest vor.

Von Olaf Büchel