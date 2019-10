„The Taste“-Marko im Wechselbad der Gefühle

Ostrau

Mit zwei goldenen Sternen im Gepäck kochte sich der Ostrauer Marko Ullrich am Mittwochabend in der Sat.1-Kochshow „The Taste“ in die nächste Runde. Dabei hielt die letzte Folge eine ganz besondere Herausforderung für die Kandidaten bereit. Das Motto diesmal: die levantinische Küche. Eine Köchin, die diese Küche populär gemacht hat, ist Gastjurorin Haya Molcho. „Die levantinische Küche kommt aus vier Ländern: Syrien, Libanon, Jordanien und Israel“, erklärte sie.

Die komplette Folge zum Nachschauen:

„Der Duft des Orients“

Das Team von Marko Ullrich – im Übrigen das einzige, das noch keine einzigen Kandidaten verlor – zog das Los „ Freekeh“, mussten folglich gerösteten Weizen in ihr Löffelgericht einbauen. Die Gemütslage des Ostrauers wechselte minütlich von „Wir werden irgendwas draus machen.“ über „Ich hab keine Ahnung, was das hier wird, Ohne scheiß.“ zu „Wird ’ne geile Sache.“

Während der 36-Jährige Erdnüsse mit Wasabi kombinierte, zeigte sich seine Teamchefin Maria Groß davon wenig begeistert. Der ließ sich jedoch wieder nicht beirren. Wolfsbarsch mit Salat aus Freekeh, Paprika, Zucchini, Joghurt und Wasabiknusper richtete Marko Ullrich schließlich am Ende auf seinem Löffel an.

Maria Groß: „Der Löffel ist mir zu mediterran und dann ist da ja noch das Erdnusswasabiproblem.“ Gründe, warum die Starköchin am Ende nicht den Löffel des Ostrauers ins Rennen schickte, sondern den seines Teamkollegen.

Beim Solo-Kochen entschied sich der 36-Jährige dafür, die Dattel in sein Löffel-Gericht einzubauen: „Die Dattel macht schon ganz schön Ballett“, stellte er bei der Zwischenverkostung fest. „Zu süß – das braucht mehr Säure.“ Den Juroren Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Maria Groß setzte er Schwarzfederhuhn mit Couscoussalat, gebratene Datteln und Mangosalat vor.

„Mmmh, exzellent!“

Die Reaktionen – ein Feuerwerk der Begeisterung. Tim Raue: „Der duftet sehr schön.“ Frank Rosin: „Ästhetisch gemacht worden und sensationell angerichtet.“ Raue (den Bissen nehmend): Mmmh, exzellent!“ Maria Groß: „Der Löffel ist wie ein One-Night-Stand – unverhofft geil.“ Dafür heimste der Ostrauer am Ende zwei goldene Sterne ein. Die nächste Runde war ihm damit doppelt und dreifach sicher. Insgesamt konnte Marko Ullrich bisher schon drei goldene Sterne kassieren.

Ob es für ihn so erfolgreich auch in der nächsten Runde weitergeht? Am Mittwoch, 30. Oktober, 20.15 Uhr geht es mit „The Taste“ auf Sat.1 weiter.

Von Stephanie Helm