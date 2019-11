Bereits in der letzten Folge schrammte der Ostrauer Marko Ullrich bei der TV-Kochshow „The Taste“ haarscharf am Ausscheiden vorbei. Diese Woche sah das nicht besser aus. Er konnte sich selbst nicht in die nächste Runde kochen, sondern war auf die Rettung durch einen Teamcoach angewiesen.