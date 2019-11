„The Taste“: Ostrauer zieht ins Finale

Ostrau

Acht Kandidaten kämpfen bei der TV-Kochshow „The Taste“ um den Einzug ins Finale. Einer von ihnen ist der Ostrauer Marko Ullrich. Gastjuror Jan Hartwig hatte ein besonders filigranes Thema dabei: Kunst in geometrischen Formen. Das Team des Ostrauers unter Starkoch Alexander Herrmann zog das Los „Kugel“.

Praline auf dem Löffel

Marko Ullrich hatte dazu sofort eine Idee: Thunfischtatar – wie eine Praline gemacht. „Tolle Idee“, fand sein Teamcoach. Doch ausgerechnet die Konsistenz der Kugel brachte ihn ins Schwitzen. Doch Marko Ullrich wusste, was er da tat. „Das hat er gut gemacht. Sehr straight, sehr zielstrebig“, urteilte Starkoch Alexander Herrmann über die Arbeit seines Schützlings. Wie begeistert er war, zeigte er nur wenige Sekunden später. Er schickte den Löffel des Ostrauers – Praline aus Thunfischtatar mit Mango, Ananas, Ingwer, Avocado-Wasabicremé und Erdnuss – in die Entscheidung.„Der Löffel ist die perfekte Mischung – er zeigt mehr Handwerk, zeigt mehr Kunst, mehr Können“, so Herrmann.

Gastjuror Jan Hartwig erkannte auf dem Löffel des Ostrauers gleich mehrere Kugeln. „Schöne Frische, schöne Säure, ganz dezente Schärfe – gefällt mir sehr gut“, urteilte er über den Löffel von Marko Ullrich.

Fisch-Schuppen als Snack

Beim letzten Solo-Kochen für diese Staffel gab es wie immer drei Geheimzutaten, die die Kandidaten in ihr Löffelgericht einbauen mussten. Darunter Holunderblüten, Eiskrautknospen und Borretsch-Blüten. Für Letztere entschied sich der Ostrauer, kombiniert mit Wolfsbarsch. „Ich habe mich gut gefühlt beim Kochen“, sagte Marko Ullrich. Gleichzeitig war ihm aber auch klar, dass er jetzt einen Zahn zulegen musste. So backt er die Schuppen seines Wolfsbarschs wie Puffreis aus. „Das knuspert, das cruncht – einfach mega cool“, fand der 36-Jährige selbst. Sein Teamkollege Maximilian war da anderer Meinung: „Niemand will Schuppen essen.“ Doch Marko Ullrich blieb seiner Linie treu und servierte Wolfsbarsch mit Melone, Gurke, Fischhaut-Chip, Fisch-Schuppen und Borretsch-Blüte.

Fehlnote für gegarten Fisch

Gleich als erstes wurde sein Löffel den vier Teamcoaches präsentiert. „Ich war schon mal als Erster dran. Das hat mir schon mal Glück gebracht“, gab sich der Ostrauer optimistisch. „Schaut toll aus. Was mir gefällt ist diese Haut. Das gibt einen tollen Röstcharakter“, sagte Alexander Herrmann über seinen ersten Eindruck. „Viel Frucht. Der Fisch ist sehr präsent und bleibt lange am Gaumen“, sagte Tim Raue. Für Maria Groß war es ein „eleganter Löffel“. Frank Rosin fand, Marko Ullrichs Löffel hatte Charakter. Doch: „Der gegarte Fisch passte überhaupt nicht dazu. Das war eine Fehlnote.“ Für den Starkoch verdiente der Löffel des Ostrauers weder einen roten, noch einen goldenen Stern.

Und genau so war es dann auch. Für Marko Ullrich bedeutete das vielleicht keine Lorbeeren, dafür aber den Einzug ins Finale und somit die Chance auf 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. Am Mittwoch, 27. November, um 20.15 Uhr wird das Finale auf Sat.1 ausgestrahlt.

Von Stephanie Helm