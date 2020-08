„The Taste“-Sieger Marko Ullrich kocht mit Kandidaten

Stauchitz/Ostrau

Im November gewann der Ostrauer Marko Ullrich die Sat.1-TV-Koch-Show „The Taste“. Noch immer reißt der Hype darum nicht ab. Regelmäßig veranstaltet der Inhaber des Restaurants „ Kochtempel“ in Stauchitz deshalb ganz besondere Themenabende.

Dafür lädt er sich abwechselnd seine damaligen Mit-Teilnehmer und mittlerweile Freunde zu sich nach Stauchitz ein. Gemeinsam wird gekocht, über alte Zeiten gequatscht und den Gästen Rede und Antwort gestanden.

Anzeige

Nach Patrick Büscher aus Bielefeld und Madeleine Kain aus Penig wird Susanne Klippstein aus Weismain an zwei Tagen zu Gast in Stauchitz sein. Und das Wiedersehen ist ein ganz besonderes, denn mit ihr stand Marko Ullrich Ende letztes Jahres im Finale der TV-Show.

Weitere LVZ+ Artikel

Vier oder acht Gänge?

Nun kochen sie gemeinsam unter dem Motto „Tasty Abend – Kochen mit Freuden“ am 22. August, 18 und 12 Uhr, sowie am 23. August, 18 Uhr. Während es zum Mittagstisch ein Vier-Gänge-Menü (40 Euro) gibt, fahren die beiden Kochprofis am Abend sage und schreibe acht Gänge (79 Euro) auf.

Wer dabei sein möchte, kann sich unter der Telefonnummer 035268/85 400 oder per E-Mail an die Adresse info@restaurant-kochtempel.de direkt ans Restaurant wenden.

Von Stephanie Helm