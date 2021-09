Theater Döbeln: Besondere Spielzeit unter besonderen Bedingungen

Döbeln

Ein letztes Mal in diesem Sommer hatten die Theaterschaffenden in Döbeln am Freitagabend den Kampf mit dem Wetter aufgenommen – und gewonnen. Zur offiziellen Spielzeiteröffnung unter freiem Himmel waren Freunde des Mittelsächsischen Theaters auf den Niedermarkt eingeladen gewesen, wo Intendant Ralf-Peter Schulze unter den Platanen gemeinsam mit dem Team der Kultureinrichtung musikalisch und szenisch Ein- und Ausblicke in das vorbereitete Programm für die nächsten Monate gab. Eine Stunde lang machten Sänger, Schauspieler und Musiker Lust auf mehr.

Hygieneschutz gibt Programm vor

Dieses Mehr wurde zunächst bis Januar umrissen. Denn aufgrund der aktuell immer noch unsicheren Pandemielage und des unberechenbaren Verlaufs auch für die Öffnung der Theaterspielstätte ist die Spielzeit, die unter dem Motto „Lebenswert“ steht, geteilt worden. Noch sind nicht alle Möglichkeiten offen, können beispielsweise die Musiker nicht wieder im Orchestergraben Platz nehmen, dürfen auf der Bühne maximal 17 Personen agieren. Es gilt ein strenges Hygieneschutzkonzept.

Endlich wieder vor Publikum spielen: Das Ensemble des Mittelsächsischen Theaters bestreitet eine besondere Spielzeit. Quelle: Sven Bartsch

Die Stücke, die von September bis Januar zu sehen und zu hören sind, sind alle für genau diese Bedingungen produziert worden. Es wird ein eingeschränkter Spielbetrieb sein, der die Besucher erwartet, doch es ist überhaupt einer, der in geschlossenen Räumen angeboten werden kann. Konzerte werden wieder im Döbelner Volkshaus stattfinden. Für die Bühne im Theatergebäude, das seit einem Jahr nicht mehr für Besucherverkehr geöffnet werden durfte, haben die Theaterschaffenden Stücke gesucht, die mit kleinen Besetzungen auskommen. Für die Besucher gibt es wieder die Möglichkeit, statt des bisherigen Abos einen sogenannten Wertbrief zu erwerben, mit dem sie drei oder fünf Vorstellungen aus dem gesamten Programm zu einem besonderen Preis auswählen können.

Musical und Komödie für die kleine Bühne

Los geht es am kommenden Wochenende mit der Premiere von „Lola Blau“ mit Susanne Engelhardt. Das Musical für eine Schauspielerin ist gleichzeitig der Beitrag des Theaters zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Flankierend zum Stück öffnet am Sonnabend, 18 Uhr, in Zusammenarbeit mit der Kleinen Galerie und dem Lessing-Gymnasium die Ausstellung „Zum Beispiel die Glasbergs“ von Sebastian Höhme im Theater, die dort bis zum 9. Oktober zu sehen sein wird.

Die französische Komödie „Zwei Lügen, eine Wahrheit“ von Sébastien Blanc und Nicolas Poiret war noch in der Zeit vor Corona produziert worden. Bis zur Generalprobe im März 2020 waren die Künstler gekommen. Jetzt kann die deutschsprachige Erstaufführung endlich gezeigt werden. Weiter geht es mit der Komischen Oper „Lauter Verrückte“. Den Einakter zeigt das Mittelsächsische Theater ab dem 30. Oktober in der Kammermusikfassung von Fabian Dobler.

Intendant Ralf-Peter Schulze (l.) führt unter den Platanen auf dem Döbelner Niedermarkt durch den Spielplan bis Januar. Quelle: Sven Bartsch

„Die aktuelle Situation hat uns provoziert, Kammeropern zu finden, bei denen Musiker und Sänger gleichzeitig auf der Bühne stehen können“, so Intendant Ralf-Peter Schulze. Auch beim Komischen Einakter „Der häusliche Friede“ kann die maximal erlaubte Anzahl der Personen auf der Bühne problemlos eingehalten werden. Premiere feiert das Stück von Georges Courteline, dem „Meister des französischen Boulevards“ am 6. November in Döbeln.

Weihnachtsmärchen wird geprobt

Mutig sei man gewesen mit der Ansetzung des diesjährigen Weihnachtsmärchens für Kindergruppen, so Schulze. Man wisse nicht, ob und wie Schulklassen unter Pandemiebedingungen Theaterangebote wahrnehmen können und dürfen. Doch „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ wird derzeit erarbeitet und soll am 19. November Premiere in Döbeln haben.

Hoffen auf Normalität ab Februar

Für ein Stück, das am 2. Oktober ausschließlich in der Freiberger Nikolaikirche zu erleben sein wird, hat Döbelns Theaterförderverein einen kostenlosen Shuttleservice organisiert: Mit „Das Telefon“ und „Il Tabarro (Der Mantel) werden an einem Abend zwei kurze Operneinakter von Gian Carlo Menotti und Puccini gezeigt.

„Swinging Christmas“, das dritte Sinfoniekonzert „Inspiration“, Neujahrskonzert und der Bühnenball „Endlich. Tanzen!“ beschließen diese erste Spielzeithälfte. Danach, so hofft man, werden keine Pandemiemaßnahmen mehr nötig sein und die beiden Häuser in Freiberg und Döbeln wieder „normal“ belegt werden können. „Wir denken, wir hoffen, wir gehen davon aus“, so Ralf-Peter Schulze.

Von Manuela Engelmann-Bunk