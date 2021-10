Theater-Premiere in Döbeln: Panik am Hochzeitstag 

Döbeln

Ist es nur ein Gesellschaftsspiel? Zwei Lügen und eine Wahrheit sollen es sein, die sich die langjährigen Eheleute Catherine und Philippe zur Feier ihres Hochzeitstags erzählen. So wollen sie die Überraschungsmomente in ihre Partnerschaft zurückzuholen. Während Catherine Philippes Geheimnisse sofort enträtselt, stellen ihre Aussagen über mögliche Ereignissen in ihrem Leben ihn vor schier undenkbare Herausforderungen und sorgen für Panik: Ganz gleich, welche Lüge oder Wahrheit wären – alle würden sein Bild über Catherine vollständig ins Wanken bringen.

Komödie von Poiret

Die Komödie von Nicolas Poiret und Sébastien Blanc hatte im Januar 2018 in Paris Uraufführung. Am Mittelsächsischen Theater inszeniert Klaus-Peter Fischer in der Ausstattung von Ulv Jakobsen die deutschsprachige Erstaufführung. Premiere im Theater Döbeln ist diesen Freitag, um 19.30 Uhr.

Kammermusik beim Erlebnistag

Der Musikerlebnistag, den das Theater gemeinsam mit der Musikschule veranstaltet, steht in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Aspekt: der Kammermusik. Gemeinsam mit Mitgliedern der Mittelsächsischen Philharmonie erarbeiten Musikschülerinnen und Musikschüler ausgewählte Kammermusikliteratur. Als Teil des Profi-Ensembles stellen sie die Ergebnisse ihrer Proben in einem Konzert zum Abschluss des Musikerlebnistages vor: an diesem Sonnabend, um 16 Uhr, im Döbelner Theater.

Für Workshops anmelden

Vorab gibt es ein Begleitprogramm mit verschiedenen Workshops zum Multitalent Ohr, zum Dirigieren und zum Komponieren mit Alltagsgegenständen. Interessierte Jugendliche sind eingeladen, dabei zu sein. Das Theater bittet um Anmeldungen unter Tel. 03731 3582-92.

