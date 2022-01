Theater legt wieder los – Premiere für Döbeln

Region Döbeln/Freiberg

Endlich! Ab dem kommenden Wochenende kann in Freiberg und Döbeln wieder Theater gespielt werden! Die erste Vorstellung im Theater Freiberg gilt am Sonntag, den 16. Januar um 19 Uhr, der Komödie „Zwei Lügen, eine Wahrheit“. Diese hatte im November am Mittelsächsischen Theater ihre deutsche Erstaufführung erlebt. In Döbeln ist der Start erst am darauffolgenden Freitag, den 21. Januar um 19.30 Uhr, allerdings dann gleich mit einer Premiere für dieses Theater. Zu erleben ist der komische Operneinakter „Lauter Verrückte!“ von Johann Simon Mayr. Die Kammerfassung unter der musikalischen Leitung von José Luis Gutiérrez am Cembalo und in der Inszenierung von Judica Semler erlebte bislang nur eine einzige Aufführung in Freiberg.

In Freiberg startet das Theater bereits an diesem Sonntag mit der Komödie „Zwei Lügen, eine Wahrheit“. Quelle: Jörg Metzner

Eric Lehmann gastiert

Es folgen Gastspiele des Kabarettisten Eric Lehmann: jeweils um 19.30 Uhr am 22. Januar in Döbeln und am 29. Januar in Freiberg. In Freiberg stehen außerdem bis Ende Januar mehrere Wiederaufnahmen auf dem Spielplan: die Schauspielinszenierungen „Warten auf Godot“ sowie „Träume!“ und das Ein-Frau-Musical „Heute Abend: Lola Blau“ mit Susanne Engelhardt.

Kartenverkauf ab Dienstag

Nach den aktuellen Hygiene-Bestimmungen müssen Besucher kürzlich genesen oder geimpft beziehungsweise geboostert sein. Der gesamte Spielplan bis zum Sommer ist ab sofort auf der Website des Theaters zu sehen. Der Karten-Vorverkauf beim Publikumsservice in Döbeln und Freiberg startet am Dienstag, den 11. Januar.

Von daz