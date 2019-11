TV live aus Leisnig: Schüler machen Programm

Leisnig

Rund 50 Darsteller sind am Freitag am Start, die Eltern und alle anderen Gäste dürfen sich auf ein Programm freuen, das mit Überraschungen gespickt ist. Zum elften Mal laden die Arbeitsgemeinschaft Theater sowie der Schulverein der Leisniger Peter-Apian-Oberschule zu einem Theaterabend ein.

Darsteller aus allen Klassenstufen

„Hier läuft heut live Leisnig TV zwischen Chips, Getränk & Tagesschau“ lautet der offizielle Programm-Titel. Quiz, News, Werbespots und ein Krimi – was so läuft im Fernseh-Vorabend-Programm, wird am Freitag auf die Bühne gebracht. Die Darsteller kommen bei weitem nicht allein aus der Theater-AG. Das gehört zum guten Ton an der Apian-Oberschule, dass aus allen Klassenstufen, von der fünften bis zur zehnten, Schüler am Programm mitwirken. Aus den Ganztagsgruppen sowie den Schülerbands fließen Darbietungen in das Programm ein.

Fernsehen wie in grauer Vorzeit

So gewinnt es mehr und mehr an Bandbreite. Ulrike Hünerfauth vom Schulverein wird in bewährter Weise den Abend eröffnen. Auch wenn es beim Thema Fernsehen schwer vorstellbar ist, wie sich die Darsteller in die ebenfalls zum Theaterabend stets gestreiften historischen Gefilde begeben – die Zuschauer dürfen gespannt darauf sein, wie die Schüler das dieses Jahr ins Programm einflechten. Unterstützt werden sie dabei im Übrigen von den Lehrern Jens Liebing, Andreas Meyer und Robert Müller, die an der Schule sonst die Fächer Deutsch, Geschichte und Englisch unterrichten.

Aus der Arbeitsgemeinschaft in die Klassen

„Allein unsere Theatergruppe an der Schule wuchs mittlerweile auf etwa zwanzig Akteurinnen und Akteure an“, schätzt Jens Liebing ein. Er hob die Arbeitsgemeinschaft einst zusammen mit früheren Schülern aus der Taufe.

„Die Schüler aus dieser Arbeitsgruppe tragen den Gedanken des Theaterspielens in ihre Klassen hinein. Das hat sich derart verselbstständigt, dass die gesamte Klasse an einem Programmteil mitwirkt und diesen eigenständig gestaltet.“

Vernetzen für das gemeinsame Projekt

Das habe sich zum Selbstläufer entwickelt, sagt Liebing. Für ihn ist das ein Anzeichen mehr dafür, dass sich die Schüler auf diesem Wege und für ein gemeinsames Projekt auch gerne motivieren lassen. „Es ist interessant zu beobachten, wie sich die einzelnen Gruppen der Schüler zu diesem Zweck miteinander vernetzen.“

Was läuft denn also im Vorabendprogramm am morgigen Freitag? So viel sei verraten: Im Hauptstück, einer vierteiligen Serie, geht es um Schönheit – und damit um ein wahrhaft zeitloses Thema.

Hier gibt es noch Ansagerinnen

„Bei uns gibt es sogar noch Fernsehansagerinnen...“ , antwortet Liebing lachend auf die Frage, was denn sonst noch so aus den Tiefen längst vergangener Zeiten im Programm präsent ist. Serien, Gesundheitstipps und Werbung sind dabei, wobei für die Werbeinhalte die Schüler verantwortlich zeichnen.

Kostüme, Bühne, Verpflegung, bis hin zu Programmheften und Einladungen haben die Mitglieder vom Schulverein auf dem Schirm. Gäste, Darsteller und Mitwirkende bleiben zumeist nach der 18.30 Uhr beginnenden Vorstellung noch beisammen.

Von Steffi Robak