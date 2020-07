Thomas Kolbe: „In Döbeln gibt’s noch Luft nach oben“

Döbeln

Das liegt auf der Hand: Wenn der FDP-Obmann im Bundestagsausschuss für Verkehr die Stadt Döbeln besucht, dann ist die fehlende Bahnverbindung nach Dresden automatisch Thema. „Wir haben Torsten Herbst mit auf den Weg gegeben, dass die Region diese Bahnlinie unbedingt braucht und dass er sich in Berlin dafür stark machen soll“, sagt Bernd Wetzig, Vizechef der FDP in Mittelsachsen.

Unbequeme Töne

Der Bundespolitiker Herbst traf sich bei seiner Sommertour in Döbeln auch mit Thomas Kolbe, der als Unternehmer, IHK-Chef von Mittelsachsen und Präsident des Döbelner SC ein vielschichtiges Bild von der aktuellen Lage geben kann. Und Kolbe ist es, der auch seltene und bisweilen unbequeme Töne im Musterstädtchen anschlägt: „Der Zug nach Dresden ist wichtig. Aber das reicht nicht! Wenn Döbeln wieder wachsen will und von den Großstädten Dresden und Leipzig profitieren soll, dann braucht es Visionen. Wo steht Döbeln 2030?“

Reicht das aus?

Die Basis, die Döbeln mit all seiner vielseitigen Infrastruktur hat, sei gut. Das sieht auch Torsten Herbst so. „Doch sie muss genutzt werden.“ Kolbe vergleicht Döbeln mit einem Elfmeter ohne Torwart. Aber man müsse ihn eben rein machen. Dass sich die Leute aus der Großstadt künftig noch stärker im Umfeld orientieren werden – zum Beispiel um ein Eigenheim zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen – weil das in Leipzig oder Dresden für viele gar nicht mehr erschwinglich ist, liegt für den Firmen-Chef auf der Hand. Doch wo sind die Eigenheimgebiete, die in Döbeln eine Alternative bieten könnten? „Ok, wir haben bald das Walduferviertel mit 70 Bauplätzen. Aber reicht das aus?“, fragt der Unternehmer.

Willkommenskultur wichtig

Für Thomas Kolbe hat Döbeln mehr Entwicklungspotenzial, das gehoben werden muss. Das betreffe nicht nur Eigenheimstandorte, sondern auch funktionierende Netzwerke, die Frage, wie die Wirtschaftsunternehmen in die Stadtentwicklung eingebunden sind und was es für eine Willkommenskultur gibt. Kolbe: „Da besteht in Döbeln durchaus noch Luft nach oben.“

Nicht nur Bedarf, sondern Notwendigkeit

Vor allem die Problematik der Demografie und des damit verbunden Fachkräftemangels beschäftigt Thomas Kolbe als IHK-Chef. „Die wegen Corona beschlossenen Fördermilliarden sind ein wichtiges Signal der Politik an die Wirtschaft. Aber die Frage ist doch, in welche Richtung gehen die Hilfen?“, sagt Kolbe. Wichtigster Schwerpunkt müsste nach seiner Auffassung die Digitalisierung und Automatisierung sein. Vor allem in diese Bereiche gelte es das Geld zu lenken. Der Unternehmer: „Das ist nicht nur einfach ein Bedarf, sondern eine Notwendigkeit – wegen des Fachkräftemangels und des globalen Wettbewerbs.“ Corona biete die historische Chance, Digitalisierungs- und Automatisierungsprozessen eine hohe Dynamik zu verleihen. Um die Wertschöpfung und Produktivität deutscher Firmen zu erhalten, dürfe diese Chance nicht vertan werden.

Von Olaf Büchel