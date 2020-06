Der Tennisplatz in Schrebitz ist in einem desolaten Zustand. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) will das ändern und schickt das Vorhaben ins Rennen um die letzten Leader-Fördermittel. Auf das Geld hofft aber auch die Nachbargemeinde Zschaitz-Ottewig. Ein harter Konkurrenzkampf?