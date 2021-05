Tierheim-Chefin wieder zurück an der Spitze

Ostrau

Fast 30 Jahre lang war Marlies Przybilla Chefin im Ostrauer Tierheim „Wiesengrund“. Vor zwei Jahren gab sie das Zepter an ihre langjährige Stellvertreterin Yvonne Jarsinski ab, wollte selbst etwas kürzer treten. Ein Jahr lang genoss sie den Ruhestand, seit diesem Jahr ist Marlies Przybilla wieder zurück und Chefin des Tierheims.

„Wir hätten eher einschreiten sollen“

„Ich hab gesehen, dass es Probleme gibt“, erzählt sie ohne konkret zu werden. „Ich habe das Tierheim gemeinsam mit meinem Mann aufgebaut. Ich konnte nicht einfach zusehen und musste einschreiten.“ Sie weiß, dass ihre Nachfolgerin es nicht leicht hatte. „All die Beziehungen, die ich mir über Jahre aufgebaut habe – das holt man nicht einfach so auf“, sagt Marlies Przybilla. „Wir hätten einbisschen eher einschreiten sollen“, sagt sie heute. Als Yvonne Jarsinski eine andere Stelle in Aussicht hat, griff sie zu.

Die Arbeit schlaucht

„Wir arbeiten daran, jemanden zu finden, der als Leiter in Frage kommt“, sagt die Chefin. „Ich würde gern jemanden aus den Tierschutzreihen haben, niemand komplett neues.“ In den letzten Monaten stockte sie schon das Personal auf, stellte neue Leute ein. Die werden jetzt erstmal richtig eingearbeitet. Wenn dann ein wenig Ruhe eingekehrt ist, will sich Marlies Przybilla der Mammutaufgabe widmen, einen Nachfolger zu finden. „Ewig will ich nicht bleiben“, sagt sie. „Ich merke, dass die Arbeit schlaucht.“

Für Besucherverkehr geschlossen

Die letzten Monate brachten auch für das Tierheim eine andere Arbeitsweise mit sich. Plötzlich mussten die Tore geschlossen bleiben. Besucher mussten sich vorher anmelden. Den Folgen der Corona-Pandemie kann Marlies Przybilla auch positives abgewinnen. „Es war ruhiger. Das war für uns gut und auch für die Tiere“, sagt sie. Theoretisch hätte das Tierheim zwischendurch immer mal wieder öffnen dürfen – je nachdem wie der Inzidenzwert lag. „Wir haben uns aber dafür entschieden, den Besucherverkehr weiterhin zu unterbinden. Das ständige Hin und Her hätte die Sache nur komplizierter gemacht.“

Homepage informiert über Tiere

Aktuell dürfte das Tierheim sowieso nicht öffnen. Die hohen Zahlen verbieten das. Trotzdem war es für Interessenten immer möglich, einen Termin zu machen und vorbeizukommen. „Auch unsere Homepage ist immer auf dem aktuellsten Stand“, betont die Tierheim-Chefin. Interessenten bekommen dort zu jeder Zeit den Überblick über die Tiere, die ein neues Zuhause suchen.

Hunde-Boom bereitet Sorgen

Auch das zweite Standbein des Tierheims, die Tierpension, hatte in den letzten Monaten nahezu keine Aufgabe. „Es ist ja niemand in den Urlaub gefahren“, sagt Marlies Przybilla. Und noch etwas brachte die Corona-Pandemie mit sich: Immer mehr Menschen legten sich einen Hund zu. Hunde-Boom, nennt Marlies Przybilla das. Besonders die schwarzen Schafe unter den Züchtern bereiten der Tierheimchefin Bauchschmerzen.

Angst vor Zeit nach Corona

Doch sie ist machtlos. Mehr als das Veterinäramt zu informieren, wenn es einen konkreten Verdacht gibt, kann sie nicht tun. „Ich habe Angst vor der Zeit nach Corona“, sagt die Chefin. Dann, wenn dem ein oder anderen bewusst wird, dass die Zeit für einen Hund doch fehlt. Dann sind es die Tierheime, die mit den verstoßenen Hunden konfrontiert werden. „Ich hab mir schon Verstärkung geholt, damit wir den Ansturm dann auch bewältigen können.“

Baby-Ziegen mit Flaschen aufgezogen

Immerhin: Die Tierheime helfen sich auch untereinander. Mit dem Görlitzer Tierheim steht Marlies Przybilla immer wieder in Kontakt. Die beiden Baby-Ziegen, die erst vor wenigen Wochen im Ostrauer Tierheim einzogen, sind das Ergebnis einer solchen engen Zusammenarbeit. „Wir haben die beiden aus der Tierschutzstation für Wildtiere in Wolfen“, so die Chefin. Die beiden Neuzugänge werden derzeit von den Mitarbeitern des Tierheims mit der Flasche aufgezogen. Schon bald sorgen sie mit weiteren Artgenossen dafür, dass das Gras auf dem riesigen Gelände des Tierheims nicht zu hoch wächst. „Um die acht Ziegen haben wir eigentlich immer bei uns“, sagt Marlies Przybilla.

Müll landet in Futterspendenbox

Auch wenn sich das Ostrauer Tierheim bisher gut in der Corona-Pandemiebehaupten konnte. Eine Sache ist da doch, die Marlies Przybilla ärgert. Seit jeher hat das Tierheim eine Futterspendebox im Döbelner Marktkauf stehen. Seit geraumer Zeit landen dort aber nicht nur Nass- und Trockenfutter, manchmal auch Leinen oder Spielzeug drin, sondern vermehrt Müll.

Leere Gurkengläser, alte Socken

„Zuletzt mussten wir leere Gurkengläser oder alte Socken da raus fischen“, ist die Tierheim-Chefin sauer. Auch in der Vergangenheit fanden die Tierheimmitarbeiter immer mal wieder kleineren Müll in der Box. In den letzten Monaten hat das aber immer mehr zugenommen. Als sich einer der Kollegen die Hand aufschneidet, wird es Marlies Przybilla zu viel.

Falscher Standort

Schuld ist der neue Standort der Futterspendenbox. Seit dem Marktumbau steht sie in einem seperaten Raum, gleich neben den Abfallbehältern. Einmal versuchte sie, die Box außerhalb und damit eher im Sichtfeld der Mitarbeiter zu positionieren. „Doch sie wurde wieder zurückgeschoben.“ Für Marlies Przybilla kein Zustand. Sie suchte das Gespräch und bat um einen anderen Standort, mehr im Sichtfeld der Information. So wie früher.

Passt nicht ins Konzept

„Doch das passt nicht mehr ins Marktkonzept, wurde mir gesagt. Ich finde es traurig, dass dort überhaupt keine Priorität gesetzt wird. Und wenn nicht mal der Markt hinter der Sache steht“, sagt sie. „Ich hol unsere Box dort weg.“ Marktkauf-Leiter Sven Flößner sagt dazu auf Nachfrage dieser Zeitung: „Wir finden dafür ganz bestimmt gemeinsam eine Lösung, die für alle Beteiligten gut passt.“

Anderer Standort in petto

Marlies Przybilla hat sich derweil schon nach einem neuen Standort umgesehen. Fündig wurde sie bei einer Zoofachhandlung, ein bisschen außerhalb der Region. Dort könnte die Futterspendenbox des Ostrauer Tierheims künftig stehen. Vorher möchte sie sich aber noch bei all jenen bedanken, die über all die Jahre Futter und manchmal auch ein bisschen mehr für das Tierheim gespendet haben.

