Tipps in Hartha: Wie kommt man an EU-Fördergeld?

Hartha

Staffelstabübergabe beim Verein Sachsensenkreuz plus: Ab jetzt steht der Harthaer Bürgermeister Ronald Kunz (parteilos) dem Verein vor, und zwar für die nächsten drei Jahre. Von seinem Vorgänger in diesem Amt, Sebastian Killisch, übernimmt Kunze symbolisch den Staffelstab, und real einen Stapel mit Aktenordnern.

Was wichtig ist für alle, die im ländlichen Raum etwas bauen oder ein anderes Projekt in Angriff nehmen wollen: Der Wechsel an der Vereins-Spitze geht einher mit dem Beginn eines neuen Förderzeitraums. Immerhin wird über den Verein Sachsenkreuz plus die Vergabe europäischer Fördermittel aus dem LEADER-Fonds koordiniert. Diese kommen letztlich der Entwicklung im ländlichen Raum zugute. Im vergangenen Förderzeitraum wurden rund 13 Millionen Euro ausgeschüttet.

Oftmals sind es Kommunen oder deren Ortsteile, in denen Ortschaftsräte den Fördermittelantrag anschieben. Aus derartigen Anträgen resultieren zum Beispiel neue Spielplatzgestaltungen oder Straßenbeleuchtung, Kneippbecken, Rastplätze und Ähnliches, was aus Vorhaben lokaler Akteure resultiert. „In der nächsten Förderperiode spielen solche Kleinstprojekte eine stärkere Rolle“, weiß Kunze. „Die sind dann auch schneller vor Ort sichtbar.“

Auch in Hartha floss in den vergangenen Jahren LEADER-Geld. Deshalb habe er auch den Vorsitz des Vereins übernommen, selbst wenn das mit einem Ehrenamt und damit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. „Ich übernehme die Aufgabe aus der tiefsten Überzeugung, dass mit diesen europäischen Fördermitteln bisher schon viel Gutes in der Region erreicht wurde. Dabei konnten gerade lokale Akteure auf dem Land unterstützt werden.“

Ein Schwerpunkt werde jetzt bei der Sanierung von Altbau gesetzt, wenn dieser nach 1960 entstand, bisher leer steht und jetzt für Wohnzwecke wieder hergerichtet werden soll. „Hierfür sind vor allem private Eigentümer angesprochen“, so Kunze. „Mit diesem Förderbereich erhalten wir baukulturelles Erbe in der Region.“

Kleine und mittelständische Unternehmen sind als Antragsteller willkommen, ebenso weiterhin Städte und Gemeinden. Nicht zu vergessen seien soziale Projekte, die auf dem Land eine gewisse Vernetzung schaffen oder zu erhalten helfen. In der Vergangenheit seien in dem Zusammenhang zum Beispiel im Kloster Buch oder der Schulbauernhof in dem Leisniger Ortsteil aus LEADER-Mitteln gefördert worden.

Wer wissen möchte, wie das funktioniert und wo er sich einklinken muss, dem empfiehlt Kunze die Teilnahme an der nächsten Regionalkonferenz vom Verein Sachsenkreuz plus am Dienstag, 9. November in der Hartharena. Beginn ist 16 Uhr. Die Konferenz ist offen für alle Interessenten.

Von Steffi Robak