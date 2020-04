Tischlerei in Altenhof rüstet Hustenschutz in Arztpraxen nach

Leisnig/Altenhof

Die Monteure der Altenhofer Tischlerei Geilert GmbH müssen in diesen Tagen immer mal wieder zum Arzt. Sie besuchen jene Praxen, welche sie in den vergangenen Jahren eingerichtet haben. Sie rüsten deren Empfangsbereiche mit Hustenschutzelementen aus Plexiglas nach – für das Unternehmen bringt die Zeit mit Corona einen Impuls für nachhaltige Veränderungen, über die Krisen-Zeit hinaus.

Bisher ist es immer weiter gegangen

Im Unternehmen mit 15 Mitarbeitern werde derzeit gearbeitet wie sonst, wenngleich wegen der Abstandsregelungen beispielsweise in Schichten die Frühstückspausen gemacht werden. Der Planungsvorlauf für einen Auftrag betrage etwa ein halbes Jahr. Jetzt wird abgearbeitet, was etwa im Oktober geplant beziehungsweise beauftragt wurde. Momentan baut die Tischlerei für eine Magdeburger Arztpraxis. „Wie wir diesen Oktober dastehen, werden wir sehen, und auch dann eine Lösung finden. Bisher ist es immer weiter gegangen.“

So sieht es Kathrin Geilert. „Seit fast 30 Jahren sind wir als Tischlerei im Geschäft. Die Episoden, die sich zunächst als die größten Niederlagen anfühlten, brachten die größten und nachhaltigsten Veränderungen mit sich“, schaut sie zurück, nennt die Einführung des Euro als ein derartig einschneidendes Erlebnis, zuletzt die Finanzkrise 2008. „Das brachte Herausforderungen, Produkte weiter zu entwickeln und Abläufe zu überdenken.“

Neue Bedingungen ändern die Art der Problemlösung

So bietet das Unternehmen seit drei Jahren bereits die Online-Beratung an. Doch erst jetzt sei die Kundschaft offen dafür, zum Beispiel auch über Messengerdienste die Bildtelefonie als Kommunikationsmittel zu nutzen. „Heute sind die Leute dafür wesentlich offener – weil nicht beeinflussbare Umgebungsbedingungen die Art ändern, wie man an Problemlösungen heran geht. Wir lernen zusammen mit unserer Kundschaft, den Ärzten.“

Heute nachrüsten, morgen neu konzipieren

Es werden Hygiene- beziehungsweise Hustenschutzelemente aus Plexiglas jetzt nachträglich eingebracht. Sie müssen nicht nur desinfizierbar sein, sondern auch austauschbar: Ist eins verschlissen, muss dieses in den vorhandenen Möbeln ersetzbar, erneuerbar sein.

„Man muss sich das Prinzip vorstellen wie früher an den Häusern mit Doppelfenstern“, schildert Kathrin Geilert. „Im Sommer wurde das innere herausgenommen. Dafür waren sie von vorn herein gearbeitet.“ So werde das mit den Hustenschutzelementen ebenfalls geplant. Derzeit ist noch Nachrüsten dran. Künftig werde es bereits mit angeboten. Diese Belange klären die Planer mit ihren Auftraggebern direkt. So lernen alle Seite voneinander.

Bewusstsein bei Patienten wird wachsen

Ein weiteres neu in die Praxiseinrichtungen direkt zu integrierendes Element ist der Desinfektionsmittel-Spender, nicht allein fürs Personal oder behandelnde Mitarbeiter. Auch bei den Patienten werde das Bewusstsein dafür wachsen. „Nach Corona wird manches anders beziehungsweise anders wahrgenommen als jetzt“, so Kathrin Geilert. „Und wir alle werden lernen, uns nachhaltig darauf einzustellen.“

Von Steffi Robak