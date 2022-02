Roßwein/Niederforst

Mit dem Tischlermeister Ruben Grimme will ein weiterer Bewerber für das Amt des Roßweiner Bürgermeisters kandidieren. Der 49-Jährige wurde in Leisnig geboren, er ist in Roßwein aufgewachsen und lebt mit seiner Familie seit 1998 in Niederforst. Aktuell sammelt er Unterstützungsunterschriften für seine Kandidatur. Die Listen dafür liegen im Roßweiner Rathaus aus. Bis Anfang April müssen 60 Unterschriften zusammenkommen und Ruben Grimme ist sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Dann kann er als Einzelkandidat antreten.

Schon vor einiger Zeit saß Ruben Grimme mit Freunden am Lagerfeuer und sie sprachen über die Frage: Was wird, wenn der erkrankte Roßweiner Bürgermeister Veit Lindner nicht wieder zur Wahl antreten kann. „Damals gab es noch gar keine anderen Kandidaten und in mir reifte der Entschluss, es machen zu wollen. Ich habe im Fernsehen eine Reportage über die Aufgaben eines Bürgermeisters gesehen, so dass ich mir besser eine Meinung bilden konnte. Und ich habe mit meiner Frau Heike darüber gesprochen. Sie hat gesagt: Mach das doch!“, berichtet Ruben, wie es begann.

Roßwein ist lebenswert

Mittlerweile steht fest, dass Veit Lindner nicht wieder antritt und es gibt bereits vier andere Kandidaten beziehungsweise Bewerber fürs Roßweiner Bürgermeisteramt. Für Ruben Grimme ist klar, er bleibt bei seiner Entscheidung: „Ich gehöre in diese Stadt, mit ihr bin ich verwurzelt. Ich habe immer hier gewohnt, erst An der Wachtel in Roßwein, jetzt in Niederforst. Ich fühle mich hier wohl, Roßwein ist eine lebenswerte Stadt“, bricht Ruben Grimme eine Lanze für seine Heimat.

Nur immer zu schimpfen, das ist nach seiner Auffassung keinesfalls angemessen. „Eigentlich geht es uns gut in Roßwein.“ Es gibt ein Freibad und ein Hallenbad, sanierte Schulen, etliche Kindereinrichtungen, Angebote in Kunst und Kultur und vor allem unzählige Vereine mit engagierten Mitgliedern. Ruben Grimme: „Das gilt es zu erhalten und natürlich gibt es noch manches zu optimieren. Dafür will ich mich als neuer Bürgermeister einsetzen.“ Wenn es klappt, dann würden seine beiden Mitarbeiter die Tischlerei in Niederforst, die nach Werkstatt-Umzug von Roßwein seit 2001 besteht, weiter führen. Grimme hat bereits mit seinen langjährigen Arbeitskollegen darüber geredet.

Ruben Grimme ist fest in der Roßweiner Kirchgemeinde verankert, was ihm wichtig ist. Bereits zwei Wahlperioden war er Mitglied im Kirchenvorstand. „Ich bin Christ und als solcher sage ich immer offen und ehrlich meine Meinung. Ich kenne das gar nicht anders und habe es so von meiner Familie vorgelebt bekommen. Die anstehende Bürgermeisterwahl betrachtet er als eine Personenwahl, nicht als Parteienwahl. „Die Menschen in Roßwein werden sich für den Kandidaten entscheiden, dem sie das Amt am meisten zutrauen. Mein Angebot ist: Wenn ihr möchtet, dass ich das machen soll, ich bin bereit dazu. Ich muss mich dafür nicht verbiegen, mich keiner Partei und keinem Programm unterordnen.“ Den Bürgermeisterjob sieht Ruben Grimme vor allem als Vermittlerrolle zwischen den Menschen der Stadt und ihren Interessen. Für ihn sei zum Beispiel wohltuend, wie sich die Roßweiner in ihren Vereinen kümmern, wie sie sich unterstützen, etwas auf die Beine stellen, wie beim Vereinstag am Wochenende. Das möchte er befördern.

In Roßwein aufgewachsen, lebt Ruben Grimme seit 1998 im Ortsteil Niederforst. Er kennt die Befindlichkeiten der Dorfbewohner und des Handwerks (im Hintergrund links seine Werkstatt). Quelle: Olaf Büchel

Keine Versprechungen

Versprechungen will und kann Ruben Grimme nicht machen. Er weiß schon jetzt, dass der Einflussbereich eines Bürgermeisters für viele Wünsche der Bürger einfach zu begrenzt ist. Aber – es gibt Dinge, die ihn antreiben und bewegen, aus denen sich Ziele ableiten lassen, für die gewollte künftige Tätigkeit. An erster Stelle steht dabei für ihn, die Bedürfnisse der Menschen in Roßwein und in den Ortsteilen wahr- und ernst zu nehmen, gute Bedingungen für Familien zu schaffen und zu erhalten, Bürgertreffpunkte zu suchen beziehungsweise vorhandene zu verstetigen. „Das Bürgerhaus finde ich eine gute Sache. Ich möchte zum gesellschaftlichen Zusammenhalt durch generationsübergreifende Angebote ermutigen“, sagt Ruben Grimme. „Natürlich bin auch ich dafür, dass der Zug wieder in Roßwein hält.“ Überhaupt sei der Öffentliche Personennahverkehr ein Thema für ihn, auch was die bessere Anbindung der Ortsteile betrifft. Die Verbesserung des ÖPNV sei ein Punkt beim Definieren von Klimazielen für die Stadt. Dazu gehörten Radwege, Energie-Optimierung und Nachhaltigkeit. „Das Holz für meine Tischlerei kommt aus den umliegenden Wäldern und das sägen wir hier zu.“

Jung und alt zusammen

In seiner Freizeit ist Ruben Grimme Musiker. Er leitet den Roßweiner Posaunenchor, hat dafür sogar eine Ausbildung an der Landesmusikakademie Colditz absolviert. Auch hier spürt und lebt er das Generationsübergreifende, was für ihn große Bedeutung hat. „Der Älteste im Posaunenchor ist 78 Jahre alt, der Jüngste 17, und alle kommen zusammen und machen etwas gemeinsam, beide Seiten haben dabei etwas zu geben.“

So ist es auch im Privaten. Über der Tischlerwerkstatt in Niederforst gibt es einen Probenraum, wo sich Ruben Grimme mit seinen erwachsenen Kindern – Emma und Gustav (beide 22), Joseph (20) und Charlotte (17) – sowie Freunden regelmäßig trifft, um gemeinsam modernere Musik zu machen. Er selbst spielt dabei die Bassgitarre. Die „Grimme-Family“, so sei die Gruppe mal getauft worden. Das Wichtigste auch dabei, so Ruben Grimme, das Zusammentreffen von jung und alt. „Die Alten haben etwas zu geben und die Jungen haben etwas zu geben.“ Ein Motto des Bürgermeisterkandidaten, das so für seine ganze Heimatstadt Roßwein gelte.

Von Olaf Büchel